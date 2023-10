Home Sonstiges Prime Video kündigt Starttermin für dritte Staffel „Die Discounter“ an

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. Oktober 2023 um 15:00 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Es gibt wenige Sachen, die in Deutschland so tief in der Kultur und Mentalität verankert sind, wie die hiesigen Discounter. Dementsprechend ist die gleichnamige Serie auf Prime Video, die zudem eine deutsche Produktion ist, extrem beliebt. Es war klar, dass es eine dritte Staffel geben wird und nun wissen wir, zu wann diese anlaufen wird.

„Die Discounter“

Deutsche Produktionen haben es auch bei Prime Video schwer, siehe die Serie um die Luden vom Kiez. „Die Discounter“ sticht hier jedoch positiv heraus und kann an der absoluten Kultserie „Stromberg“ anknüpfen. Der Streamingdienste beschreibt die Serie wie folgt:

„In Staffel 3 steht erst mal ein Filialwechsel an, doch die eingeschworene Truppe um Filialleiter Thorsten (Marc Hosemann) zieht natürlich in voller Belegschaft mit. Neben den alltäglichen Dramen im Markt leitet das Team rund um Thorsten im Skidome beim gewonnenen Betriebsausflug aus den Kolinski-Sommerspielen die Wintersaison ein – Chaos ist auf der Piste vorprogrammiert. Außerdem fängt es in Billstedt an zu weihnachten.“

Wichtiger Hinweis: Das ist nicht der offizielle Trailer zur dritten Staffel, der wird in den nächsten Wochen erscheinen

Startet am 22. November

Der Start der neuen Serie wird natürlich noch in dem entsprechenden Beitrag auftauchen, doch die Serie ist so eine Perle – deshalb sprechen wir gesondert darüber. Konkret wird die 3. Staffel am 22. November anlaufen.

