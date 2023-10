Home Hardware Anker stellt den Soundcore Motion X500 als neuen Bluetooth-Lautsprecher vor

Der Markt an Bluetooth-Lautsprechern ist unübersichtlich groß und seit gestern gibt es von Anker bzw. deren Tochtermarke Soundcore ein neues Modell. Auch dieser Lautsprecher ist eher im Premium-Segment angesiedelt. Wir haben die Details dazu.

Anker Soundcore Motion X500

Der Motion X500 ist der kleine Bruder des Motion X600 und kommt ebenfalls in einem Aluminiumgehäuse, welches nach IPX7 zertifiziert ist, und mit Schwarz, Grün und Pink in drei Farben daherkommt. Der neue Bluetooth-Lautsprecher ist mit drei Full-Range-Treibern ausgestattet, die jeweils in der linken und rechten Seite des Gerätes positioniert sind. Dazu kommt ein nach oben gerichteter Speaker auf dem Gerät namens Sky Channel, der das 3D Sound-Design des Motion X500 komplettiert und mit LEDs ausgestattet ist.

Das kann über die App gesteuert werden, hierüber kann auch ein EQ eingestellt werden und zwei X500 können als Stereopaar gekoppelt werden. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu 15 Stunden. Musik wird via Bluetooth 5.3 empfangen, womit auch der LDAC-Standard unterstützt wird.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Motion X500 ist ab sofort über die Webseite des Herstellers verbindlich mit einer Anzahlung von 1,00 Euro vorbestellbar. Anker Soundcore bietet dafür einen 40-Euro-Gutschein an, der am 09. November 2023, dem offiziellen Verkaufsstart eingelöst werden kann. Damit reduziert sich die UVP von 169,99 Euro auf 129,99 Euro. Zur

