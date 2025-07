Prime Days 2025: Hüllen von Pitaka für die iPhone 16-Serie 30% günstiger

Beim iPhone gibt es in Sachen Hülle zwei Fraktionen: Eine Seite verzichtet darauf und möchte das nackte Gerät in den Händen halten, die andere Seite möchte es, auch mit Blick auf die Reparaturpreise, mit einer Hülle geschützt wissen. Leider tragen diverse Hüllen extrem auf, nicht so bei Pitaka. Deren Hüllen sind dank Aramid unfassbar dünn und zudem heute am letzten Tag der Prime Days 2025 im Angebot…

Schlank und reduziert

Wir sind seit Jahren Fans der Hüllen von Pitaka. Dies liegt an der Kombination Materialauswahl und Materialstärke. Die Dünne beträgt weniger als 1 mm und die Haptik ist enorm hochwertig. Dennoch sind die Hüllen MagSafe-kompatibel und bieten um die Kamera einen verstärkten Rand aus Aluminium. Heute können bis zu 30% gespart werden:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!