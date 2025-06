Prime Day 2025: Länger und weniger attraktiv

Wir haben das Sommerloch und das trifft – bis auf die große Politik -nahezu jeden Bereich – ganz sicher aber den Einzelhandel sowie den E-Commerce. Um dem entgegenzusteuern, veranstaltet Amazon seinen Prime Day seit geraumer Zeit immer im Sommer. Dieses Jahr macht keine Ausnahme, nun ist das konkrete Datum bekannt.

Prime Day 2025 startet am 08. Juli – maximal nur noch 30% Rabatt

Produkte aus den Bereichen Technik, Kosmetik- und Körperpflegeprodukte sowie Haus- und Gartenbedarf werden laut Amazon in den vier Tagen um bis zu 30% günstiger angeboten, was in unseren Augen Makulatur ist und einen Trend der vergangenen Aktionen widerspiegelt. Immerhin 40% Preisersparnis sollen bei Bekleidung drin sein. Wie üblich, sind die Angebote ständig wechselnd und zudem auch zeitlich befristet. Der Online-Händler will so die Verweildauer der Prime-Kunden auf ein Maximum erhöhen.

Erste Rabatte sind bereits ab dem 04. Juli verfügbar

Inoffiziell startet Amazon den diesjährigen Prime Day allerdings auch wieder etwas früher. Bereits ab dem 04. Juli werden die hauseigenen Produkte von Ring, die Router von eero sowie Fire-TV-Geräte, Kindles und Echos günstiger angeboten. Zudem gehen wir davon aus, dass es für Audible wieder eine Sonderaktion geben wird. Selbstredend muss man natürlich Prime Mitglied sein, um von den Angeboten profitieren zu können.

Vorsicht ist geboten

Wie bereits angedeutet, nimmt die Attraktivität der Preisnachlässe bei jeder Aktion ab. Wir verstehen natürlich, dass man nicht mehr jedes Jahr Rabatte jenseits der 60% anbieten kann. Doch in den vergangenen Jahren griff Amazon zu einer beliebten Taktik, die man bereits von Mediamarkt kennt – die Reduzierung wurde auf Basis der UVP angezeigt und ließ den „Straßenpreis“, der oftmals bis wenige Tage vor der Aktion bei Amazon galt, komplett außen vor. Auch wenn wir auf die Einnahmen, wir kassieren vom unveränderten Kaufpreis eine kleine Provision, angewiesen sind, raten zu einem kühlen Kopf. macht euch am besten eine Liste, was ihr wirklich benötigt.