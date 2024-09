Home Sonstiges Post & DHL App: Einfachere Bedienung, höheres Porto?

Verfasst von Fabian Schwarzenbach // 27. September 2024 um 11:00 Uhr // Sonstiges // // 1 Kommentar

Die Post & DHL App hat ein Update erhalten. Darin enthalten ist eine neue Funktion, die das Ausdrucken von Versand- und Retourenmarken überflüssig machen soll. Außerdem soll der Zugriff auf entsprechende Marken schneller und einfacher sein. Unabhängig davon steht wohl eine Preiserhöhung des Briefporto an.

Die Version 9.10 der Post & DHL App (Affiliate-Link) ist nach einigen Fehlerbehebungen mal wieder ein Update mit neuer Funktion. Unter „Frankieren“ gibt es ab sofort den Bereich „Meine Marken“. Hier lassen sich gekaufte und erhaltene Versandmarken speichern und einfacher erreichen. Nach einem In-App-Kauf landen sie automatisch dort. Zudem gibt es die Option, per E-Mail erhaltene Retourenmarken manuell in der App abzuspeichern. Ob der Gang zum Drucker dadurch wirklich in jedem Fall obsolet wird, lässt sich aktuell noch nicht feststellen.

Briefporto wird teuerer

Jede gute Nachricht kommt auch mit einer schlechten: Das Briefporto dürfte bald teurer werden. Jede Preiserhöhung muss die Deutsche Post im Vorfeld genehmigen lassen. Das Bundeskartellamt hat einen entsprechenden Vorstoß der Post vorläufig genehmigt. Die Kosten für den Versand eines Briefes sollen demnach um 10,48 Prozent steigen. Pakete für Privatkunden werden um 7,21 Prozent teurer. Der Standardbrief steigt von 85 Cent auf knapp 94 Cent.

