Pixelmator Pro in Version 3.5 nun mit vollständigen HDR-Support

Verfasst von Patrick Bergmann // 18. Dezember 2023 um 10:41 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Zum Ende des Jahres schaut ma sich auch immer gerne mal seine mit dem iPhone geschossenen Bilder an und findet Muse, diese zu katalogisieren und zu bearbeiten. Gerade auf dem Mac gibt es dafür eine Vielzahl an Software, unter anderem auch Pixelmator Pro. Hier steht nun ein wichtiges Update an, womit diese Software mit Photomator (iOS) gleichzieht.

Pixelmator Pro 3.5 ist verfügbar

Alle aktuellen iPhone-Modelle schießen im Automatik-Modus, sofern das nicht explizit ausgeschaltet wurde, Bilder mit HDR – Apple nennt das Smart HDR. Die Software Photomator (für iOS) unterstützt nun bei der Bildbearbeitung HDR, Apfelpage berichtete. Nun zieht die Software Pixelmator Pro erfreulicherweise nach und liefert eine vollumfängliche Unterstützung für HDR-Inhalte aus. Anbei einmal die Release-Notes:

Volle HDR-Unterstützung

Profitieren Sie jetzt von der vollen Unterstützung für HDR-Inhalte in Pixelmator Pro und genießen Sie einen besseren Kontrast und naturgetreue Farben in Ihren Bildern und Videos.

Öffnen und bearbeiten Sie Bilder und Videos in einer Vielzahl von HDR-Dateiformaten.

Genießen Sie die volle Unterstützung für HDR-Ebenen und bearbeiten Sie diese wie jede andere Ebene mit allen Ihren bevorzugten Werkzeugen und Funktionen in Pixelmator Pro.

Geben Sie Ihre bearbeiteten Designs in HDR-Bild- und Videoformaten weiter.

Unterstützte HDR-Dateiformate

Öffnen Sie ISO-HDR-Formate wie HEIC, AVIF, JPEG XL, PNG und TIFF.

Arbeiten Sie mit gängigen Videoformaten wie MP4 und MOV und Videokomprimierungstypen wie HEVC und Apple ProRes, die HDR unterstützen.

Schöpfen Sie den vollen Dynamikumfang von mit dem iPhone aufgenommenen Fotos und Videos aus.

Öffnen und bearbeiten Sie nahtlos HDR-Bilder, die mit der Smart HDR-Funktion in Photomator erstellt wurden, sowie spezielle HDR-Formate wie OpenEXR, Radiance HDR und 32-Bit-TIFFs aus Adobe Photoshop und Adobe Lightroom.

Arbeiten Sie mühelos mit RAW- oder Apple ProRAW-Fotos in HDR.

Um mit HDR-Inhalten in Pixelmator Pro arbeiten zu können, muss auf Ihrem Gerät macOS Sonoma laufen und ein kompatibles Display vorhanden sein. Für die beste HDR-Bearbeitung verwenden Sie das Pro Display XDR oder das neueste MacBook Pro Modell mit Liquid Retina XDR Display.

Nahtlose HDR-Bearbeitung

Verwenden Sie HDR-Inhalte in Kompositionen mit mehreren Ebenen und arbeiten Sie mit HDR-Ebenen wie mit allen anderen Ebenen.

Arbeiten Sie mit Auswahlen oder erstellen Sie neue Dokumente über die Zwischenablage, wobei alle HDR-Daten erhalten bleiben.

Alle HDR-Daten bleiben intakt, auch wenn Sie Ebenen zusammenführen oder RAW-Bilder in Pixel umwandeln.

Wählen Sie in den Einstellungen von Pixelmator Pro, ob Sie immer HDR-Inhalte laden oder Bilder in SDR öffnen wollen.

Genießen Sie die HDR-Unterstützung überall in Pixelmator Pro, einschließlich der Miniaturansichten in der Ebenen-Seitenleiste, der Farbanpassungsvorgaben, der Effektvorgaben, des Zoom-Werkzeugs und mehr.

Weitergabe und Export von HDR-Inhalten

Exportieren Sie Ihre Designs in eine Vielzahl von HDR-Bildformaten, darunter HDR JPEG, HDR HEIC, HDR AVIF und HDR PNG.

Für die Veröffentlichung von HDR-Bildern im Internet oder die Weitergabe in Nachrichten verwenden Sie das einzigartige HDR-Standbild-Videoformat.

Geben Sie bewegte Kompositionen in HDR-Videoformaten wie MP4 und MOV mit HEVC- oder Apple ProRes-Videokomprimierung weiter.

Exportieren Sie HDR-Bilder zur Bearbeitung in anderen Anwendungen mit speziellen HDR-Formaten wie OpenEXR.

Optimierte macOS-Integration

Bearbeiten Sie Bilder in HDR mit der Pixelmator Pro-Erweiterung in Fotos.

Nutzen Sie die HDR-Unterstützung mit Shortcuts und AppleScript und wenden Sie Bearbeitungen auf mehrere HDR-Bilder gleichzeitig an.

Betrachten Sie HDR-Vorschauen Ihrer gesicherten Pixelmator Pro-Dokumente in der Schnellansicht.

Weitere Verbesserungen und Korrekturen

Pixelmator Pro ist jetzt vollständig kompatibel mit macOS Sonoma und nutzt die neuesten macOS-Funktionen.

Genießen Sie eine schnellere und reibungslosere Leistung und bessere Kompatibilität mit vielen Dateiformaten, einschließlich Motion-Projekten.

Beim Sichern neuer Dokumente schlug Pixelmator Pro manchmal einen falschen Speicherort vor. Behoben.

Update ist kostenfrei

Hier kommt die beste Meldung und wir erwähnen es deshalb immer wieder, weil gerade heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist: Bestandskunden können das Update auch dieses Mal kostenfrei im Mac App Store laden.

Wie lange der Entwickler Updates noch kostenfrei anbieten wird, können wir indes schwer einschätzen. Basierend auf den Erfahrungen mit Photomator würde es uns nicht wundern, wenn wir im Laufe des kommendes Jahres eine entsprechende Anpassung präsentiert bekommen

