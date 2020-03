Pixelmator mit neuen Funktionen: Betatest jetzt möglich

In diesen Tagen ist einiges anders und viele Leser verbringen den Tag zuhause im Home Office. Wer sich also etwas die Zeit vertreiben will, kann sich die vielerseits gelobte App Pixelmator mit dem neuen Update etwas genauer anschauen.

Neue Version kommt demnächst

Die Entwickler hinter Pixelmator verkündeten schon am Freitag neue Funktionen für Pixelmator, zu denen eine überarbeitete Dateiverwaltung, neue Standard-Bildformate sowie ein Dateibrowser mit Thumbnail-Vorschau zählen.

Zudem kündigte man an, dass man ab sofort wieder mehr Ressourcen in die Entwicklung der Applikation stecken will, um langfristig die Kompatibilität mit der Desktop-Variante Pixelmator Pro gewährleisten zu können. Wer jetzt schon einen Blick riskieren will, kann sich auf dem hauseigenen Pixelmator-Blog zum Test anmelden. Dort findet ihr auch alle weiteren Informationen zum Prozedere.

Pixelmator Pro für den Desktop wird ebenfalls überarbeitet

Ebenfalls Hand angelegt wird an Pixelmator Pro, der Version für macOS. Version 1.6, intern „Magenta“ genannt, soll seinen Fokus auf dem Thema Benutzerfreundlichkeit legen, wobei zum Start Verbesserungen bei der Auswahl der Farbwerkzeuge ausgerollt werden. „Last but not least“ wird die iPadOS-Version von Pixelmator Photo mit dem Split-View-Modus endlich eine langersehnte Funktion bekommen. Dies soll mit der App-Version 1.2 geschehen, weitere Verbesserungen werden ebenfalls inkludiert sein, allerdings ohne konkrete Informationen.

Fairerweise wollen wir hierbei noch erwähnen, dass es keinen konkreten Zeitstrahl gibt, wann welche Verbesserung in welcher App vorzufinden sein wird – es gibt allerdings, wie oben schon angemerkt, das entsprechende Beta-Programm.

Vor allem die Desktop-Variante Pixelmator Pro ist definitiv einen Blick wert, zumal der Entwickler einen Testzeitraum von 15 Tagen einräumt. Ihr könnt das Tool also auf jeden Fall in Ruhe ausprobieren.

