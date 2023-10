Home Apps Pixelmator for iOS in Version 3.1 erschienen: Das ist neu

Pixelmator for iOS in Version 3.1 erschienen: Das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 4. Oktober 2023 um 10:21 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Die beste Kamera ist die, die man immer dabei hat – und das ist in der Regel das iPhone. Dank zahlreicher Apps lassen sich diese sogar noch an Ort und Stelle bearbeiten. Dazu zählt auch die App Pixelmator, die nun in Version 3.1 erschienen ist.

Pixelmator 3.1 für iOS erschienen

Pixelmator für iOS vom gleichnamigen Entwickler ist eine klassische App zum Bearbeiten von Bildern, mit der sich auf verschiedenen Ebenen arbeiten lässt und so mit entsprechenden Erkenntnissen beeindruckende Ergebnisse ermöglicht. Mit dem aktuellen Update sorgt man dafür, dass die App vollständig mit iOS 17 kompatibel ist:

Pixelmator ist jetzt vollständig kompatibel mit dem neuen iOS 17 und iPadOS 17.

Der Farbwähler in Pixelmator wurde mit einem frischen neuen Look überarbeitet und bietet nun eine einfache Möglichkeit, auf den nativen Farbwähler auf iPhone und iPad zuzugreifen.

Mit der Unterstützung der nativen Farbauswahl können Sie jetzt ganz einfach Farbcodes eingeben oder kopieren, Farben von überall auf Ihrem Gerät auswählen und Ihre gespeicherten Farbfelder in verschiedenen Apps verwenden.

Mit der verbesserten Leistung von “Motiv auswählen” können Sie Motive in Ihren Bildern noch schneller auswählen.

Es ist jetzt möglich, sehr große Dokumente, die das Größenlimit überschreiten, in Pixelmator zu öffnen. Beachten Sie, dass sich Pixelmator in diesem Fall möglicherweise unerwartet verhält.

Textebenen wurden grau dargestellt, wenn ihre Deckkraft auf nahezu 0% reduziert wurde. Behoben.

Beim Ändern der Deckkraft oder Größe der Werkzeuge “Retusche”, “Pinsel” oder “Verzerren” zeigte Pixelmator manchmal falsche Werte an. Behoben.

Manchmal war es nicht möglich, die Textgröße mit Hilfe von Tastaturkürzeln zu ändern. Behoben.

Für Bestandskunden kostenfrei

Wer Pixelmator gekauft hat, bekommt auch dieses Update kostenfrei. Das ist nicht selbstverständlich. Neukunden sollten sich den Kauf jedoch gut überlegen, der einmalige Preis von 11,99 Euro ist durchaus hoch.

