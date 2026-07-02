Philips Hue erweitert sein Sortiment: Neue Wandschalter, Ambient-Leuchten und eine sparsame E14-Kerze

Signify hat die Philips-Hue-Familie im Juni um gleich mehrere Produkte ergänzt – darunter vier Unterputzmodule für die klassische Elektroinstallation, zwei neue Leuchten für den Entertainment-Bereich sowie eine überarbeitete E14-Kerzenlampe. Alle Neuheiten sind seit kurzem in der DACH-Region verfügbar.

Smarter Schalter, keine smarte Lampe nötig

Der wohl interessanteste Teil des Launches richtet sich an alle, die vorhandene, nicht smarte Deckenleuchten ins Hue-System einbinden wollen, ohne die Lampen selbst austauschen zu müssen. Dafür stellt Signify drei neue Unterputzmodule vor: Das Hue Wired On/Off Switch 1 Channel übernimmt einfache Ein-/Aus-Funktionen, das Hue Wired On/Off Switch 2 Channel (54,99 Euro) bedient Schalter mit zwei Wippen, und der Hue Wired Dimmer Switch (59,99 Euro) ermöglicht zusätzlich das Dimmen. Alle drei sitzen unsichtbar hinter dem bestehenden Wandschalter und steuern den Stromkreis direkt – die angeschlossene Leuchte muss keinerlei Smarthome-Funktionen mitbringen.

Über die Hue-App lässt sich die Steuerung anschließend um Automationen, Bewegungsmelder oder Kontaktsensoren erweitern. Ebenfalls neu ist das Hue Wired Wall Switch Module , das bereits vorhandene Hue-Lampen betrifft. Es ist die fest verdrahtete Nachfolgeversion des bisherigen Wandschaltermoduls, das noch auf eine Knopfzelle angewiesen war. Dank fester Verkabelung bleibt die Verbindung zum Hue-System dauerhaft bestehen, und Lampen behalten nach dem Einschalten die zuletzt genutzten Einstellungen.

Gradient-Leuchten für Film, Spiel und Musik

Neu im Entertainment-Segment sind die Hue Play Gradient Tischleuchte sowie die Hue Play Gradient Stehleuchte, die in den Größen S und L erhältlich ist. Beide synchronisieren ihre Farben und Helligkeit mit Bildschirminhalten oder Musik – über die Hue Sync Box oder die Hue-Sync-Anwendungen für Fernseher und Computer. Preise für die Leuchten hat Signify im vorliegenden Material nicht genannt.

E14-Kerzenlampe: Matter-Unterstützung und 40 Prozent weniger Verbrauch

Die neue Generation der E14-Kerzenlampe bringt drei nennenswerte Verbesserungen mit. Eine Vollspektrum-Tageslichttechnologie erweitert den Bereich der einstellbaren Farbtemperaturen – von warmem Kerzenlicht bis zu klarerem Tageslicht. Das Dimmen soll präziser funktionieren, und der Energieverbrauch sinkt laut Hersteller um rund 40 Prozent gegenüber dem Vorgänger. Obendrauf kommt nun Matter-Unterstützung, womit sich die Lampe auch außerhalb des reinen Hue-Ökosystems in andere Smarthome-Plattformen einbinden lässt.

Preise & Verfügbarkeit

Alle Neuheiten sind seit dem 16. Juni 2026 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich. Das Hue Wired On/Off Switch 1 Channel kostet 49,99 Euro, das Hue Wired On/Off Switch 2 Channel 54,99 Euro und der Hue Wired Dimmer Switch 59,99 Euro. Das Hue Wired Wall Switch Module liegt mit 44,99 Euro etwas darunter. Preise für die neuen Gradient-Leuchten und die überarbeitete E14-Kerzenlampe hat Signify im vorliegenden Material nicht genannt.