Home Apple Pfingstgewinnspiel: Parallels Desktop 16.5 für Mac – jetzt nativ auf Apple Silicon

Pfingstgewinnspiel: Parallels Desktop 16.5 für Mac – jetzt nativ auf Apple Silicon

Der April und Mai waren bzw. sind für viele Apple-Blogs sicherlich verdammt stressige Monate mit vielen Neuigkeiten, Produktankündigungen und auch Leaks. Eine News wird vor allem viele Mac-User freuen, die bisher auch Windows auf ihren Apple-Rechnern laufen hatten: Denn mit Parallels Desktop 16.5 bietet die Virtualisierungssoftware endlich die volle native Unterstützung für Apple-Rechner mit M1-Prozessor. Dadurch kann man nun die Windows 10 on ARM Insider Preview auf Apple-Silicon-Computern nutzen.

Virtuelle Maschinen profitieren vom leistungsstarken M1-Chip

Die überragende Leistung des M1-Prozessors liefert die weltweit schnellste integrierte Grafik in einem Personal-Computer, eine revolutionäre Energieeffizienz und sowie ein brillantes Zusammenspiel aus Hard- und Software. Die neuen ARM-Chips sorgten allerdings dafür, dass vergangene Parallels-Versionen nicht mehr genutzt werden konnten und gleichzeitig wurde seitens Apple die Option gestrichen, Boot Camp auf den M1-Macs zu nutzen. Demnach war es nur eine Frage der Zeit, bis Parallels auch für Apple-Silicon-Computer ein nahtloses Windows-on-Mac-Erlebnis bietet. Die separaten Apps Parallels Access und die gerade neugestaltete sowie vereinfachte Parallels Toolbox laufen fortan ebenfalls nativ auf Apples neuen M1-Architekturen.

Von der Leistungssteigerung der Apple-Silicon-Chips profitiere Parallels enorm. In der Pressemitteilung vom 14. April schreibt das Unternehmen:

Bis zu 250 Prozent weniger Energieeinsatz : Auf einem Mac mit einem Apple M1-Prozessor verbraucht Parallels Desktop 16.5 2,5 Mal weniger Energie als auf einem 2020 Intel-basierten MacBook Air.

Bis zu 60 Prozent bessere DirectX 11 Leistung: Parallels Desktop 16.5 auf einem M1-Mac liefert eine bis zu 60 Prozent bessere DirectX 11-Leistung als auf einem Intel-basierten MacBook Pro mit Radeon Pro 555X GPU.

Bis zu 30 Prozent bessere Leistung der virtuellen Maschine (Windows): Eine virtuelle Maschine (VM) von Windows 10 on ARM Insider Preview mit Parallels Desktop 16.5 auf einem M1-Mac ist bis zu 30 Prozent besser als eine Windows 10 VM auf einem Intel-basierten MacBook Pro mit Intel Core i9 Prozessor.

Neben dem klassischen Windows 10 unterstützt Parallels Desktop 16.5 für Mac auch andere Gastbetriebssysteme, darunter die Linux-Distributionen Ubuntu 20.04, Kali Linux 2021.1, Debian 10.7 und Fedora Workstation 33-1.2.

Intensiv getestet dank zahlreichen Beta-Usern

Laut Parallels testeten mehr als 100.000 M1-Mac-Anwender die Technical Preview von Parallels Desktop 16.5, einige Apfelpage-Redakteure gehörten auch dazu. Das Feedback soll überwiegend positiv gewesen sein, da die Tester mit der Leistung der Windows-Preview sowie der Anwendungen zufrieden waren. Zu den anspruchsvolleren Games zählten etwa Games Rocket League, Among Us, Roblox, The Elder Scrolls V: Skyrim, Sam & Max Save the World und viele andere.

Gewinnspiel

Unter allen Kommentierenden verlosen wir drei Vollversionen von Parallels Desktop 16.5 für Mac (1-Jahreslizenz). Es sind ebenfalls die Zusatzprogramme Parallels Access und Parallels Toolbox enthalten. Schreibt also einfach einen Kommentar und schon habt ihr die Chance, eine der drei Lizenzen zu gewinnen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 30. Mai 2021. Danach schreiben wir euch über eure bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – also regelmäßig ins Postfach schauen!

Wir bedanken uns bei Parallels und wünschen euch allen viel Glück! :)

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!