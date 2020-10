Home Apps Partnersuche über Facebook: Dating-Feature kommt nach Deutschland

Partnersuche über Facebook: Dating-Feature kommt nach Deutschland

Facebook Dating ist jetzt auch in Deutschland angekommen. Das Feature ist schon längere Zeit in den USA und Brasilien verfügbar, nun startet die Funktion auch in Europa. Facebook hat dabei gleichmehrere Vorteile gegenüber den etablierten Wettbewerbern.

Der Onlinerating-Markt ist zwar ein Milliardengeschäft – rund fünf Milliarden Dollar wurden zuletzt global mit der Suche nach dem Traumpartner umgesetzt – es er ist aber auch ein hartes Brot. Die Margen sind niedrig, Anbieter drangsalieren ihre Kunden wahlweise mit einer wahren Springflut an Werbung oder astronomischen Preisen.

Dies könnte ein Punkt für Facebook Dating sein: Das Angebot zur Partnersuche über Facebook kommt kostenlos, querfinanziert durch die prall gefüllten Kassen des sozialen Netzwerks. Die Funktion startet jetzt auch in Europa und somit in Deutschland. Dabei wird das Dating Schritt für Schritt ausgerollt. Es kann in der Facebook-App über das Herz aktiviert werden, dies ist aber noch nicht bei allen Nutzern möglich.

Schon 1,5 Milliarden Matches vermittelt

Bei Facebook Dating kann der Nutzer wie bei Facebook und Instagram in Stories von seinem Leben berichten. Zudem kann er einen seiner Facebook-Freunde als Schwarm markieren. Sollte diese Person das ebenfalls tun, entsteht ein Match. Andernfalls bekommt die umschwärmte Person davon nichts mit.

Laut Facebook wurden über Facebook Dating bereits 1,5 Milliarden Matches vermittelt. Ob in Europa und insbesondere dem Facebook-kritischen Deutschland das Rating-Feature auf große Gegenliebe stoßen wird, bleibt abzuwarten. Immerhin, Facebook erklärte, bei der Entwicklung einen starken Fokus auf den Schutz der Privatsphäre der Nutzer gelegt zu haben. Störende Nutzer können gemeldet und blockiert und der Versand von Medien in den Unterhaltungen eingeschränkt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!