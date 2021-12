Home Deals Pageturner der Woche: Heute „Eine unbeliebte Frau“ für 1,99€ kaufen

Pageturner der Woche: Heute „Eine unbeliebte Frau“ für 1,99€ kaufen

Wer dem 2021 iTunes-Countdown bisher nichts abgewinnen kann, könnte mal einen Blick auf den Pageturner werfen. Auch zu diesem Wochenende hat sich Apple wieder ein besonderes E-Book ausgesucht und bietet dieses bis einschließlich Sonntagabend zum deutlich reduzierten Preis an.

Der erste Fall für Pia Kirchhoff und Oliver von Bodenstein – jetzt in der ungekürzten Originalfassung mit einem Nachwort von Nele Neuhaus

Eine Ladung Schrot aus dem eigenen Jagdgewehr beschert dem Frankfurter Oberstaatsanwalt ein schnelles, wenn auch sehr hässliches Ende. Die schöne junge Frau, die tot am Fuß eines Aussichtsturms im Taunus liegt, ist viel zu unversehrt, um an den Folgen eines Sturzes gestorben zu sein. Kriminalhauptkommissar Oliver von Bodenstein und seine neue Kollegin Pia Kirchhoff sind sich einig: Der erste Todesfall war ein Selbstmord, der zweite jedoch ein Mord. Bald häufen sich sowohl die Motive als auch die Verdächtigen. Doch was hat den Staatsanwalt in den Tod getrieben?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book noch bis heute zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

