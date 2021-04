Home Apple Ostergewinnspiel: Feuerwear „Ollie“ Hip-Bag

Ostergewinnspiel: Feuerwear „Ollie“ Hip-Bag

Genau wie das gesamte Apfelpage-Team habt ihr gestern sicherlich eure Osternester gesucht. Und was gibt es da praktischeres als ein kleines robustes Täschchen für eure Ausbeute? Deshalb könnt ihr heute den neuen Hip-Bag Ollie von Feuerwear gewinnen. In diesem Sinne: Frohe Ostern nachträglich und guten Start in die Arbeitswoche!

Hinweis: Auf Grund technischer Probleme gestern musste der Artikel erneut gepostet werden. Alle alten Teilnahmen gelten selbstverständlich ohne erneute Teilnahme!

Feuer-Wer?

Solltet ihr tatsächlich noch nicht wissen, wer oder was die Marke Feuerwear ist, kann bei unserem Gewinnspiel vom 4. Advent vorbeischauen – hier erfahrt ihr alles Wissenswerte (zum Artikel).

Kurz gefasst: Das Kölner Label setzt auf die Wiederverwertung gebrauchter Materialien zur Herstellung der eigenen Produkte. Hauptsächlich kommen dabei alte Feuerwehrschläuche zum Einsatz, aus denen Handyhüllen, Gürtel, Geldbeutel, Rucksäcke oder eben Hip-Bags entstehen.

Ollie – Hip-Bag aus Feuerwehrschlauch

Mit Ollie wagt Feuerwear keinen gänzlich neuen Schritt. So gibt es bereits den Hip-Bag Otis. Auch bei den Materialien und der Verarbeitung hält man an Altbekanntem fest: gebrauchte Feuerwehrschläuche und Stoff aus recycelten PET-Flaschen – nachhaltig, langlebig, robust und sogar vegan. Und typisch Feuerwear ist jeder Hip-Bag ein handgefertigtes Unikat und wahlweise in Rot, Weiß oder Schwarz erhältlich.

Im Inneren bietet Ollie drei Fächer und ein Fassungsvermögen von rund 2 Liter. Damit bietet er ausreichend Platz für eure Schlüssel, das iPhone, die AirPods und natürlich Ostereier – in manchen Regionen sied ihr bestimmt auch über einen kleinen Mini-Regenschirm froh. Die Größe beschränkt sich dabei auf überschaubare 17 x 33 cm (H x B). Für einen besonders hohen Tragekomfort ist dank des längenverstellbaren Gurtes gesorgt. Getragen als Crossbody-Bag bleiben die Hände für die wichtigen Dinge im Leben frei.

Gewinnspiel

Unter allen Kommentierenden verlosen wir drei Hip-Bag Ollie von Feuerwear in einer zufällig gewählten Farbe. Schreibt also einfach einen Kommentar und schon habt ihr die Chance, einen der drei Bags zu gewinnen.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 18. April 2021. Danach schreiben wir euch über eure bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – also regelmäßig ins Postfach schauen!

Wir bedanken uns herzlich bei Feuerwear und wünschen euch allen viel Glück! :)

