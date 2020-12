Home Deals Gewinnspiel zum 4. Advent: Feuerwear „Eddie“ Rolltop-Rucksack

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt… Mit riesigen Schritten und schnell wie die Feuerwehr geht es auf Weihnachten zu. Darum haben wir auch am vierten und letzten Sonntag vor Heiligabend etwas für euch im Geschenkesäckchen. Und zwar könnt ihr heute den brandheißen Rolltop-Rucksack „Eddie“ von Feuerwear gewinnen.

Wer oder was ist Feuerwear?

Das Kernkonzept des deutschen Herstellers besteht in der Wiederverwertung von gebrauchten Materialien zur Produktion neuer Produkte. In diesem Fall sind das hauptsächlich alte Feuerwehrschläuche, aus denen Handyhüllen, Gürtel, Geldbeutel oder eben Rucksäcke entstehen.

Zusätzlich versucht Feuerwear, so klimaneutral wie möglich zu agieren. Als produzierendes Unternehmen hat man die entstehenden CO2-Emissionen jedoch nicht zu 100% in eigener Hand. Deshalb setzt sich Feuerwear zum Ausgleich für unterschiedliche Klimaprojekte ein.

Die Feuerwear-Produkte enthalten keine tierischen Bestandteile. Die Organisation PETA hat den Hersteller deshalb mit dem „PETA-Approved Vegan“-Award ausgezeichnet.

Eddie – Rolltop-Rucksack aus Feuerwehrschlauch

Was jedes Feuerwear-Produkt auszeichnet, ist die unvergleichliche Einzigartigkeit. Gerade bei den großen Flächen eines Rucksacks fallen die Gebrauchsspuren der früheren Feuerwehreinsätze oder die Stempelungen der Schläuche auf.

Rucksack Eddie besticht vor allem durch sein enormes Ladevolumen. Mit zusammengefaltetem Rolltop kann man ihn mittels Metallhaken in verschiedenen Positionen verschließen. Braucht ihr doch etwas mehr Platz, bietet er im ausgerollten Zustand bis zu 23 Liter Laderaum. Radfahrer und Fußgänger, die gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit viel unterwegs sind, werden die integrierten Reflektorstreifen begrüßen.

Um etwas aus dem Hauptfach zu holen, müsst ihr den Rucksack nicht erst abnehmen und komplett auffalten. Der praktische Seitenreißverschluss bietet direkten Zugang ins Innere. Damit ihr hier keine Langfinger anlockt, könnt ihr den Zipper des Reißverschlusses komplett verstecken.

Auf der anderen Seite befindet sich ein Getränkefach. Hier sollten auch üppigere Trinkflaschen ausreichend Platz finden – laut Hersteller bis zu einem Liter. Im Zweifelsfall ist im inneren Hauptfach aber mehr als genug Raum für größere Flaschen und Kannen.

Genau richtig für die Apfelpage-Leser: Ihr erhaltet verdammt viel Platz für euer gesamtes Technik-Repertoire. Somit bietet Eddie Platz für Laptops bis 17 Zoll und schützt sie mit seinem gepolsterten Fleece-Inlay. Weitere kleine Fächer und Halterungen bewahren zudem Ladekabel, Maus und Kopfhörer sicher auf.

Gewinnspiel

Unter allen Kommentierenden verlosen wir den oben abgebildeten Rolltop-Rucksack Eddie von Feuerwear in der Farbe weiß. Schreibt also einfach einen Kommentar und schon nehmt ihr an der Verlosung teil.

Das Gewinnspiel läuft bis zum 26. Dezember 2020. Danach schreiben wir euch über eure bei Apfelpage hinterlegte E-Mail-Adresse an – also regelmäßig ins Postfach schauen!

Wir bedanken uns herzlich bei Feuerwear und wünschen euch allen viel Glück! :)

