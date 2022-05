Home Featured „o2 Grow“: Spektakulärer neuer Tarif bringt mitwachsendes Datenvolumen

„o2 Grow“: Spektakulärer neuer Tarif bringt mitwachsendes Datenvolumen



In der vergangenen Woche sorgte die Bundesnetzagentur für Aufsehen, indem es sowohl der Telekom als auch Vodafone untersagte, ihre Zero-Rating-Angebote aktiv zu vermarkten. Das bedeutet im Klartext, dass das anfallende Datenvolumen für Netflix, Spotify und Co. wieder auf das im Tarif enthaltene Datenvolumen angerechnet wird und dieses zusätzlich belastet. Doch o2 hat hier eine Lösung für euch, mit dem neusten Tarif o2 Grow!

o2 Grow

Passend zum 20-jährigen Jubiläum von Telefónica wird mit dem o2 Grow eine veritable Alternative für all die Kunden angeboten, die von der Streichung der Zero-Rating-Angebote betroffen sind. Wie der Name schon verrät, handelt es sich um einen „mitwachsenden“ Tarif. Was ist damit gemeint? Der Mobilfunkanbieter selbst beschreibt den Tarif als „ersten Mobilfunktarif Deutschlands, der automatisch entlang der zunehmenden Datennutzung mitwächst“. Je länger mal also Kunde bleibt, desto mehr monatliches Datenvolumen steht einem zur Verfügung.

→ Zu den Details: o2 Grow mit iPhone

Beispielrechnung

Der Tarif o2 Grow bietet direkt bei Vertragsabschluss ein Datenvolumen von 40 GB pro Monat im 5G Netz mitsamt Telefonie- und SMS-Flat in alle deutsche Netze an. Im zweiten Jahr der Vertragslaufzeit kommen 10 GB/ Monat hinzu, ihr habt dann also schon 50 GB pro Monat zur Verfügung. Für jedes weitere Jahr gibt es pro Monat 10 GB Datenvolumen dazu. Wer sogar zwanzig Jahre im gleichen Tarif verbleibt (was wohl nicht der Fall sein dürfte) kommt rechnerisch auf ein monatliches Datenvolumen von 240 GB.

Was für Intensivnutzer zudem noch zusätzlich interessant sein dürfte, dieser Vertrag lässt sich mit o2 Connect kombinieren und das kostenfrei. o2 Connect ist eine Option, bei der ihr eine zweite SIM-Karte, auch als eSIM, bestellen und diese dann in das iPad einsetzen könnt. Die Telekom verlangt hier beispielsweise einen Aufpreis von 5,00 € pro Monat.

Preise und Verfügbarkeit

Der Aktionstarif ist ab heute verfügbar, zur Dauer wollte der Anbieter keine Angaben machen. Da es sich hierbei um einen Aktionstarif handelt, sollten Interessent sich nicht zu lange Zeit lassen. Los geht es ab 19,99 € für Bestandskunden, wenn diese wechseln. Für Neukunden, die eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten auswählen, liegt der Preis bei 29,99 €.

Als besonderes Highlight wollen wir auf das Angebot mit einem iPhone 13 Pro hinweisen: Dieses bekommt ihr für die Zuzahlung von 1 € für monatlich 54,99 € und sogar ohne Anschlusspreis:

→ o2 Grow mit dem iPhone 13 Pro

