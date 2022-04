Home Hardware Nura präsentiert zwei neue In-Ears

Verfasst von Patrick Bergmann // 27. April 2022 um 19:52 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Wer auf der Suche nach neuen In-Ears ist und zudem diese an die Leistungsfähigkeit seines Hörvermögens anpassen möchte, sollte sich Nura anschauen. Die Australier haben zwei neue Modelle im Gepäck, die ab sofort verfügbar sind.

Wer ist Nura?

So wie jeder Mensch die Welt anders sieht und keine Nase etwa einer Zweiten gleicht, ebenso ist das Hörvermögen sehr individuell. Mit diesem Grundgedanken gründete Luke Campbell, ausgebildeter HNO-Chirurg, die Marke Nura. Nach dem Over-Ear-Modell und dem ersten In-Ear gibt es nun zwei weitere In-Ears, wie SoulAr via Pressemitteilung verkündete.

NuraTrue Fool’s Gold

Diese limitierte Edition der kabellosen NuraTrue-Kopfhörer, die Nura gemeinsam mit dem Musiklabel Fool’s Gold der DJs A-Trak und Nick Catchdub entwickelt hat, zeichnet sich durch eine besondere Farbgebung aus: An den Kopfhörern sind mit dem Nura-Logo und den Ohrstöpseln gelbe Akzente gesetzt und auch das Lade-Case erstrahlt in Gelb. Technisch sind diese mit dem NuraTrue absolut identisch.

Das Datenblatt der Limited Edition

Limitierte Edition der kabellosen In-Ear-Kopfhörer NuraTrue, gemeinsam mit dem Musiklabel Fool’s Gold der DJs A-Trak und Nick Catchdub entworfen

Das neue Design zeichnet sich durch gelbe Akzente an den Kopfhörern und einem gelben Lade-Case aus.

Mit personalisiertem Klangerlebnis: Automatischer, otoakustischer Hörtest passt den Klang individuell an jeden Nutzer an.

Bis zu sechs Stunden Akkulaufzeit, inklusive Lade-Case für bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit

Gewicht: 7,4 Gramm pro Kopfhörer

Maße NuraTrue: 25 x 25 x 22 Millimeter

Maße Lade-Case: 72 x 30 x 35 Millimeter

Lieferumfang: NuraTrue, 1x USB-A- auf USB-C-Ladekabel, 1x Lade-Case, 4 Paar Ohrstöpsel aus Silikon in verschiedenen Größen, 2 Paar abnehmbare Flügelaufsätze, 1 Paar Ohrstöpsel aus Schaumstoff

NuraBuds

Die NuraBuds sind die bisher kompaktesten In-Ears der Marke Nura und eignen sich für besonders aktive Menschen. Die Kopfhörer führen selbst keinen Hörtest durch und können somit kein eigenes Hörprofil erstellen. Es besteht aber die Möglichkeit, ein bestehendes Hörprofil in der Nura-App zu importieren und mit den NuraBuds zu verwenden. Alternativ kann auch der Nura Signature Sound genutzt werden. Dieser ist ein Soundprofil, das der Hersteller auf der Grundlage von Messungen von fast zwei Millionen Hörerinnen und Hörern erstellt hat.ANC sowie ein Transparenzmodus sind dennoch an Bord.

Das Datenblatt der NuraBuds

Kabellose In-Ear-Kopfhörer zur Nutzung mit einem bestehenden Hörprofil oder dem Nura Signature Sound

Nura Signature Sound: Ein Soundprofil basierend auf den Messungen von fast zwei Millionen Hörern

Personalisierter Klang: Ein bereits bestehendes Nura-Hörprofil kann in der App importiert und mit den NuraBuds verwendet werden. Die NuraBuds können keinen persönlichen Hörtest durchführen und erstellen somit kein eigenes Hörprofil.

Bis zu 4 Stunden Akkulaufzeit, inklusive Lade-Case für bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit

Im Lieferumfang enthalten: NuraBuds, 1x USB-A auf Mikro-USB-Ladekabel, 1x Lade-Case, 3x Ohrstöpsel aus Silikon in verschiedenen Größen

Gewicht: 4,2 Gramm pro Kopfhörer

Maße NuraBuds: 19 x 21 x 20 Millimeter

Maße Lade-Case: 62 x 26 x 28 Millimeter

Preise und Verfügbarkeit

beide Kopfhörer sind ab sofort in Deutschland via Amazon verfügbar. Die Limited Edition der NuraTrue kostet 229,00 Euro. Für die NuraBuds müssen Interessenten 119,00 Euro investieren, womit sie eine extrem attraktive Alternative jenseits von AirPods und Co. sind.

