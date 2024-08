Home Betriebssystem Noch ein Update: iOS 17.6.1 dürfte bald kommen

Apple bereitet offenbar ein weiteres kleines Update für iOS 17 vor. Die Aktualisierung auf iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1 könnte innerhalb der nächsten Wochen veröffentlicht werden. Damit werden wohl weitere Fehler und Probleme behoben.

Apple wird wohl in Kürze eine weitere Aktualisierung für iOS 17 und iPadOS veröffentlichen. Ein Update auf iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1 befindet sich angeblich in Vorbereitung, das meldete ein privater Leaker, der in der Vergangenheit bereits zutreffende Prognosen zu kommenden Updates für iOS gemacht hatte.

Auch die Seite MacRumors kann Hinweise auf eine bevorstehende Aktualisierung in ihren Logfiles vorweisen.

Die kleine Aktualisierung wird vermutlich innerhalb weniger Tage bis Wochen für alle Nutzer ausgerollt werden.

Wohl nur kleinere Verbesserungen in kleinem Update

Das kommende Update auf iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1 soll angeblich die Build-Nummer 21G93 tragen. Es ist nichts darüber bekannt, welcher Art diese Aktualisierung sein wird, Neuerungen wird es allerdings wohl nicht geben.

Apple dürfte mit dem Update auf iOS 17.6.1 und iPadOS 17.6.1 vor allem noch gravierende Probleme und wichtige Sicherheitsverbesserungen mit sich bringen. Erst kürzlich war iOS 17.6 und iPadOS 17.6 von Apple für alle Nutzer veröffentlicht worden, derzeit befindet sich iOS 18 bereits in der Beta und liegt im Moment in der fünften Testversion vor.

Die kommende Hauptversion wird im Herbst für alle Nutzer veröffentlicht werden.

