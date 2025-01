Home Hardware Nintendo hat die Switch 2 offiziell vorgestellt – das wissen wir

Die aktuelle Xbox und die neue Playstation 5 Pro richten sich an Hardcore-Gamer, für die Casual Gamer hat sich die Nintendo Switch als die ideale Konsole erwiesen. Das liegt sicherlich auch an Spielen wie Mario Kart und Co. Doch die Konsole ist etwas in die Jahre gekommen, nun hat Nintendo offiziell die Switch 2 angekündigt.

Die Nintendo Switch 2

Die Leaks waren zuletzt so zahlreich, auf der CES 2025 zeigten zahlreiche Zubehörhersteller die Switch 2 bereits auf ihren Pressebildern. Nun bestätigte Nintendo offiziell die Switch 2. Zu konkreten Details hält sich der Hersteller bedeckt und zeigt eigentlich nur ein Teaser-Video.

Dennoch gibt es einige Informationen: Die Switch 2 ist mit allen Spielen der ersten Switch kompatibel, die Rechenleistung ist im Handheld-Modus mit 1,71 TFlops etwas flotter als das Steamdeck. Im Dock-Modus soll die Konsole eine Rechenleistung von bis zu 3,1 TFLOPs bieten Die Joy-Cons wurden entscheidend verbessert und sollen magnetisch haften. Ein besonderes technisches Highlight dürfte die Integration von Nvidia DLSS sein, einer Upscaling-Technologie, die Spiele mit geringerer Rechenleistung in Full-HD oder 4K darstellen kann. Diese Funktion verspricht eine deutliche Verbesserung bei grafikintensiven Titeln.

Erscheint dieses Jahr mit Mario Kart 9

Der Hersteller nannte weder einen konkreten Preis noch einen konkreten Verkaufsstart. Klar ist nur, dass Nintendo einige exklusive neue Spiele in der Mache hat – dazu zählkt unter anderem Mario Kart 9, im Teaser kurz zu sehen. Allgemein wird erwartet, dass das spiel zum Weihnachtsgeschäft 2025 veröffentlicht wird.

