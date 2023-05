Home Apps Next DB Navigator: Neues Update führt Reisevorschau ein

Verfasst von Patrick Bergmann // 15. Mai 2023 um 20:36 Uhr // Apps // // 4 Kommentare

Kaum zu glauben, aber wahr: die Deutsche Bahn hat mit ihrer App DB Navigator regelmäßig neue Features von Apple umgesetzt und eingeführt. Die will das Unternehmen jedoch mittelfristig gegen den Next DB Navigator austauschen und bietet seit vergangener Woche eine neue Funktion an.

Reisevorschau freigeschaltet

Aktuell bietet die Deutsche Bahn beide Apps parallel an, wird den klassischen DB Navigator aber mittelfristig auslaufen lassen und nur noch den Next DB Navigator pflegen. Angesichts dessen werden mit jedem neuen Update neue Funktionen eingeführt. So wird nun eine Reisevorschau als Overlay eingeblendet, die alle wichtigen Informationen vor Reiseantritt bereitstellt.

Die Benachrichtigung zur Reise und der digitale Reisebegleiter selbst können fortan direkt während der Ticket-Buchung aktiviert werden. Zudem steht die Funktion auch für gemerkte Verbindungen bereit, die nicht mit einem Ticket verknüpft sind, sondern manuell in der Anwendung angelegt wurden. Natürlich lassen sich die Notifications auch jederzeit wieder deaktivieren.

60 Minuten vor Abfahrt aktiv

60 Minuten vor Reisestart werden in der Reisevorschau alle relevanten Informationen zusammengefasst. Dazu zählen unter anderem:

sich Ihr Zug mehr als 5 Minuten am Start- oder Zielhalt verspätet

… Ihr Anschluss aufgrund von Verspätungen gefährdet ist

… ein relevanter Halt (Einstiegs-, Ausstiegs- oder Umsteigehalt) ausfällt

… Ihr Zug ausfällt

… ein Ersatzzug fährt

… sich etwas am Fahrplan ändert, z.B. wegen Bauarbeiten

… der Zug von einem anderen Gleis abfährt

… Sie aktiviert haben, dass Sie an Ein und, Umstiege erinnert werden möchten

