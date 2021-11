Home iPhone New York Minute Shot on iPhone 13 Pro zeigt New York City facettenreich

New York Minute Shot on iPhone 13 Pro zeigt New York City facettenreich

Im Shot on iPhone 13 Pro Video “New York Minute” zeigt uns “The Broke Filmmaker” seine Heimatstadt New York City aus unterschiedlichen Blickwinkeln.

Die Stadt die niemals schläft, wird in einzigartigen Bildern gezeigt.

New York City im Fokus

Wir sehen im Shot on iPhone 13 Pro Video “New York Minute” die Metropole New York, die “The Broke Filmmaker” mit seinem iPhone in facettenreichen Bildern eingefangen hat. Das Intro beginnt mit einer Nachtsicht auf die pulsierende Stadt, in dem der Videoersteller auf sie blickt und uns verschiedene Eindrücke vermittelt.

Jubelnde Menschen klatschen einem Breakdancer zu, die Brooklyn Bridge wird präsentiert und wir sehen New York im Nebel. Er nimmt uns auf eine Fahrt mit der U-Bahn und hat Vögel auf seinem Video gebannt.

Abgerundet wurde das Kurzvideo mit einem Helikopterflug mit einem Blick auf die Freiheitsstatue und einem Überflug über die Stadt. Bei dem Flug können wir die ganze Größe des beliebten Touristenmagneten bewundern. Am Ende präsentiert er uns New York bei Nacht mit seinen Glitzerlichtern und einer leuchtenden Skyline.

