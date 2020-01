Neues von ANKER: 2020 mit neuer Technik für Smart Home und Co.

ANKER hat sich mit seinen starken Untermarken bereits am deutschen Markt etabliert. Auch 2020 können wir auf ANKER, Nebula und Co. zählen, die mit vielen neuen Produkten am Start sein werden.

iPhone LED Flash

Per Lightning Konrektor kann ab sofort ein Blitz die kreativen Fotoideen mit dem iPhone 11 und iPhone 11 Pro umgesetzt werden. Ermöglicht direkte Aufhellblitzeffekte mit und ohne den mitgelieferten Diffusor.

eufyCam 2

Die eufy Cam 2 hat mit 1080 p eine Full-HD-Bildqualität und ein 140 Grad Weitwinkelobjektiv. Die smarte Personenerkennung & AI-Gesichtserkennungstechnologie sind ebenso integriert. Das Kamera-System ist Apple HomeKit fähig.

eufy Security Video Türklingel (Verdrahtet)

Die smarte Türklingel hat einen kostenlosen lokalen Speicher. Es ist also kein Cloud-Abonnement erforderlich, um Videomaterial zu speichern und anzuzeigen. Die Videoqualität ist in 2K und ein Weitwinkelobjetkiv mit 160 Grad Sicht ist verbaut.

Nebula Cosmos Max

Nebula bringt gleich zwei neue Beamer auf dem Markt. Der Kosmos Max kommt mit einem völlig neuartigen Design, als wir es von Nebula gewohnt sind, daher. Mit 1500 ANSI Lumen und 4K Auflösung spielt er definitiv in der Oberklasse mit.

Nebula Apollo

Der Nebula Apollo ist wieder ein kompakter Beamer mit 480 p Auflösung und immerhin 200 ANSI Lumen. Vier Stunden Laufzeit mit nur einer Akkuladung sind für die kompakten Maße hervorragend.

