Neues Update für „Wetterstatus“ bringt Widgets für den Homescreen

Verfasst von Patrick Bergmann // 30. Dezember 2022 um 10:06 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Analog zu HomeKit und Philips Hue gibt es auch für Netatmo mittlerweile eine geraume Anzahl an Drittanbieter-Apps. Zu denen zählt auch „Wetterstatus“ des Entwicklers Alexander Blach, der mit dem aktuellen Update ein versprochenes Feature nachreicht.

„Wetterstatus 1.1“

Die App haben wir an dieser Stelle kurz vorgestellt, besonders gut gefiel uns die Übersicht der Daten. Damals kündigte der Entwickler an, Widgets für den Homescreen zeitnahe nachzureichen. Genau dies erledigt Alexander Blach nun mit dem verfügbaren Update auf Version 1.1. Dementsprechend bringt die Aktualisierung gerade einmal knapp 5 MB auf die Waage.

Update ist kostenfrei

Das Update steht ab sofort im iOS App Store zur Verfügung und kann kostenfrei geladen werden. Die App selbst ist in der Basis ebenfalls kostenfrei verfügbar, wer jedoch auch an der Hand über die Apple Watch informiert bleiben will oder die Diagramme auf wöchentlicher, monatlicher oder jährlicher Basis auswerten will, kann das Jahresabo für 4,99€ abschließen – den einmaligen Kaufpreis von 23,99e können wir aktuell nicht empfehlen.

Netatmo Wetterstation im Angebot

Auch wenn wir nur über das Update berichten, wollen wir in diesem Fall noch das aktuell verfügbare Angebot der Netatmo Wetterstation via Amazon informieren. Dieses bekommt ihr aktuell 18% günstiger

