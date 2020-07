Das Softwarestudio 1 Simple Game hat mit “The Lullaby of Life” ein neues Spiel auf Apple Arcade veröffentlicht. Verfügbar ist der farbenfrohe Spieltitel für das iPhone, iPad und Apple TV.

Das Spiel “The Lullaby of Life” versetzt den Spieler in die Rolle eines Katalysators für Veränderungen in einem trägen Universum, welches voller Potenzial ist. Die bunte Welt vereint Entspannung, Geschicklichkeit und Beweglichkeit.

Das Universum wird mit der Kraft der Musik zur höchsten Pracht verholfen, um das Leben zum Blühen zu bringen. Das Adventure hat keine Textelemente und das Tragen von Kopfhörern für ein optimales Spielerlebnis wird empfohlen.

Nur auf Apple Arcade ist “The Lullaby of Life” (Das Wiegenlied des Lebens) verfügbar und kann nach dem Download gespielt werden. Auf dem iPhone, iPad oder Apple TV sollten rund 599 MB freier Speicher vorhanden sein. Mindestens Apple iOS 13.0 wird als Betriebssystem benötigt.

In Deutschland kostet die Nutzung der Spieleplattform Apple Arcade monatlich 4,99 Euro, alle Spiele sind werbefrei und lassen sich auch ohne aktiven Internetzugang zocken. Apple setzt auf Spiele hoher Qualität und fördert Entwickler, die spannende Spielkonzepte auf dem Plan haben.

We're celebrating that we can finally share our newest launch 🥳🤩. The Lullaby of Life 🎵🎧! The excellent calm and immersive atmosphere is ideal for relaxing. Available only on #AppleArcade!

👉 https://t.co/YDAvPPUBZx pic.twitter.com/TmgPumKdw1

— 1 Simple Game (@1SimpleGame) July 24, 2020