Home Hardware Neuer Konkurrent für die AirPods 4: Bose stellt neue QuietComfort Earbuds vor

Neuer Konkurrent für die AirPods 4: Bose stellt neue QuietComfort Earbuds vor

Verfasst von Patrick Bergmann // 26. September 2024 um 17:57 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Im Hinblick auf ANC war der Hersteller Bose lange Zeit unangefochtener Pionier, doch Sony und Apple haben ordentlich am Thron gerüttelt. Gerade Apple machte etablierten Kopfhörerherstellern wie Bose mit dem Erfolg der AirPods das Leben schwer. Nun ist der Hersteller aus Framingham in der Rolle des Herausforderers und will die gerade erst vorgestellten AirPods 4 mit ANC mit den neuen QuietComfort Earbuds angreifen. Wir geben einen kurzen Überblick.

Die neuen QuietComfort Earbuds

Die im Jahr 2022 vorgestellten QuietComfort Earbuds II konnten nicht restlos überzeugen, die neuen In-Ears sehen aber laut Datenblatt deutlich vielversprechender aus. Bose konnte die Größe von den Kopfhörern und vom Ladecase signifikant schrumpfen. Gleichzeitig wurde die Technik deutlich verbessert. So bieten die In-Ears dank Bluetooth 5.3 endlich die Unterstützung von Multipoint-Verbindungen an. Gleichzeitig hilft der neue Bluetooth-Standard dabei, die Akkulaufzeit auf bis zu 8,5 Stunden zu steigern. Der Vorgänger kam lediglich auf sechs Stunden. Mit dem Ladecase sind insgesamt 25 Stunden drin. Aufgeladen wird entweder via USB-C oder drahtlos. Drei Mikrofone pro In-Ear sollen nicht nur für eine gute Gesprächsqualität sorgen, sie sind auch für das ANC verantwortlich.

Über die Bose Music App steht der hauseigene Sprachassistent zur Verfügung, der mit der Phrase „Hey, Headphones“ aktiviert werden kann. So lassen sich Lautstärke, das Abspielen von Musik oder das Vor- und zurückskippen von Songs auslösen. Die IP4-Zertifizierung sorgt dafür, dass die QuietComfort Earbuds auch zum Sport genutzt werden können. Die In-Ears können über die App sogar als Auslöser für die Kamera im Smartphone genutzt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen QuietComfort Earbuds wird es mit „Chilled Lilac“, Schwarz und Weiß in drei Farben geben. Die UVP liegt bei 199,95 Euro und sind ab sofort zu bestellen. Die Unterstützung von 360°-Sound soll später im Jahr mit einem Firmwareupdate nachgereicht werden.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.