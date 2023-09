Home Apple Watch Neue Produkte – neue Preise. Hier die Übersicht!

Wer lange gespart hat, darf endlich Geld ausgeben. Wie viel, das zeigen wir hier in der Übersicht:

iPhone 15 Pro: ab 1199 Euro

Das iPhone 15 Pro ist in Deutschland ab 1199 Euro erhältlich, dafür erhält man schlappe 128 GB an Speicher. Wer mehr will, darf mehr bezahlen, wie üblich: 256 GB kosten 1329 Euro, 512 GB sind für 1579 Euro erhältlich und das Top-Modell mit 1 TB kostet 1829 Euro. Das iPhone Pro kommt in den Farben Titan Natur, Titan Blau, Titan Weiß und Titan Schwarz.

iPhone 15 Pro Max: ab 1449 Euro

Beim Pro Max (kein iPhone Ultra!) sind es für das Einsteigergerät, das jetzt mit 256 GB kommt, 1449 Euro. Etwas mehr kostet 1699 Euro (512 GB) und das Top-Modell ist für 1949 Euro erhältlich, dafür mit 1 TB. Die Farben sind die gleichen wir beim iPhone 15 Pro.

iPhone 15: ab 949 Euro

Das iPhone 15 kostet mit 128 GB 949 Euro und ist damit knapp unter 1.000 Euro im Handel. 256 GB kosten 1079 Euro und 512 GB sind für 1329 Euro erhältlich. Die Farben des iPhone 15 sind Blau, Rosé, Gelb, Grün und Schwarz (so steht es tatsächlich im Apple Store, keine verrückten Namen!).

iPhone 15 Plus: ab 1099 Euro

Das iPhone 15 Plus ist genau 150 Euro teurer als die kleine Schwester und mit 128 GB für 1099 Euro erhältlich, mit 256 GB bei 1229 Euro und das Spitzenmodell mit 512 GB ist für 1479 Euro erhältlich, damit ziemlich genau im Preis wie das Einsteiger-Pro-Max. Die Farben des Großen sind wie beim Kleinen.

Apple Watch S9: ab 449 Euro

Die Apple Watch Series 9 ist nicht nur CO2-neutral, sondern auch in Aluminium ab 449 Euro erhältlich. Die genauen Preise sind: Aluminium in 41 mm 449 Euro, in 45 mm für 479 Euro. Für die Cellular-Variante werden jeweils 120 Euro mehr fällig, also 569 Euro für GPS+Cellular bei 41 mm und 599 Euro bei GPS+Cellular bei 45 mm. In Edelstahl beginnt der Preis bei 799 Euro für 41 mm und 849 Euro für 45 mm. Hier gibt es nur die GPS+Cellular-Variante. Die Farben für Aluminium sind Rosé, Mitternacht, Polarstern, Silber und Product Red. Edelstahl ist erhältlich in Gold, Silber und Graphit.

Apple Watch Ultra 2: 899 Euro

Die Apple Watch Ultra 2 gibt es nur in einer Variante, die immer 899 Euro kostet.

Das flog raus

Spannend ist wie immer, was aus dem Apple-Store flog: So sind folgende Produkte nicht mehr gelistet, also nicht mehr neu original bei Apple zu kaufen: Apple Watch Ultra 1, Alle Watch Series 8, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Das iPhone 14 und iPhone 14 Plus ist weiterhin erhältlich, für 849 Euro bzw. 949 Euro, also 150 Euro günstiger als die neuen Modelle.

