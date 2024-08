Home Hardware Neue Konkurrenz für die Apple TV 4K: Google TV Streamer mit Matter vorgestellt

Neue Konkurrenz für die Apple TV 4K: Google TV Streamer mit Matter vorgestellt

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. August 2024 um 13:32 Uhr // Hardware // // Keine Kommentare

Mit mindestens 169 Euro ist die aktuelle Apple TV 4k HDR kein günstiges Vergnügen, jedoch mit Abstand die beste Set-Top-Box und fungiert gleichzeitig als Smart-Home-Hub. Davon möchte auch Google partizipieren und stellt den neuen TV Streamer vor. Der bekommt mehr Ausstattung, wird aber auch deutlich teurer.

Google TV Streamer

Rein optisch hat sich der neue TV Streamer nur unwesentlich gegenüber dem Chromecast verändert, was jedoch nicht für die Fernbedienung gilt. Die ist nun ergonomischer geformt und soll besser in der Hand legen. Zudem gibt es nun eine separate Taste, auf die sich die favorisierten Apps hinterlegen lassen. Der eigentliche TG Streamer wurde unter der Haube jedoch deutlich aufgewertet. Neben 4k, HDR werden sowohl Dolby Vision als auch Dolby Atmos unterstützt. Möglich machen dies eine CPU, die 22% schneller als im Vorgänger arbeitet sowie doppelt so viel Arbeitsspeicher.

„Meet the Google TV Streamer | Your Favorite Entertainment, Without All the Drama“ von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Neu ist zudem die Integration von Matter, wodurch der TV Streamer als Matter-Hub fungieren kann. Dafür benötigt er eine dauerhafte Stromversorgung, die mittels USB-C realisiert wird. Bluetooth 5.1 sowie ein Ethernet-Port für die kabelgestützte Verbindung zum Router runden die Ausstattung ab.

Fast doppelt so teuer

Der Vorgänger ging mit einer UVP von 69,00 Euro in den Handel, der TV Streamer wird deutlich teurer. Satte 119,00 Euro müssen Interessenten ausgeben. Erste Bestellungen werden ab dem 24. September entgegen genommen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.