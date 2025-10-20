Neue Home-Produkte: Apple findet wohl Fertiger in Vietnam

Seit geraumer Zeit gibt es Berichte über neue Apple-Hardware aus dem Bereich Smart Home. Nach mehreren Verzögerungen gilt ein Start 2026 als sehr wahrscheinlich. Nun soll Apple einen Fertiger in Vietnam gefunden haben.

Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg, die Rede ist dabei von einer Home-Zentrale und einem Tisch-Roboter. Analog zur Apple Watch, den AirPods und HomePods will Apple die Produkte nicht in China oder Indien, sondern in Vietnam fertigen.

Doppelte Zentrale und ein mysteriöser Roboter

Auf einen HomePod mit Display und eine Smart Home-Steuerzentrale von Apple warten wir seit geraumer Zeit. Im Frühjahr diesen Jahres gingen wir von einem Start 2025 aus, ehe Software-Probleme den Start verzögerten. Die Schwierigkeiten mit der Weiterentwicklung von Siri, die für eine reibungslose Steuerung der neuen Hardware zwingend benötigt wird, bremsen das Projekt aus.

Zu den Geräten hält Bloomberg ebenfalls neue Infos bereit. Bei der Hardware handelt es sich demnach um zwei unterschiedliche Interpretationen einer Steuerzentrale. Der Codename J490 steht für einen Lautsprecher mit Bildschirm, was in der Vergangheit oft als HomePod mit iPad-ähnlichem Display, kurz HomePad, beschrieben wurde. Die zweite Version (J491) lässt sich an der Wand montieren. Beide Geräte sollen von einer neuen Software namens homeOS betrieben werden und 2026 erscheinen.

Darüber hinaus spricht Bloomberg von einem KI-Roboter mit beweglichem Schwenkarm, der sich auf Tischen platzieren lässt. Apple feilt wohl noch an konkreten KI-Anwendungen für das Gerät, ein Start vor 2027 gilt als unwahrscheinlich.