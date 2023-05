Home Hardware Neue ESR HaloLock 3-in-1-Ladestation für iPhone, Apple Watch und AirPods ab sofort erhältlich

Der Markt an Ladestationen ist mittlerweile so unerschöpflich wie der Markt für iPhone-Hüllen. Erst vor zwei Tagen präsentierte Anker sein MagGo 737, nun zieht der Hersteller ESR nach. Wir haben die Details dazu.

ESR Halo 3-in-1-Reiseladestation

ESR ist ein Zubehörhersteller, der bei uns bisher noch nicht so oft aufgetaucht ist. Doch der Hersteller hat mittlerweile ein enorm breites Portfolio aufgebaut und bietet ab sofort einen neuen Ladestand an, der das iPhone, die Apple Watch sowie die AirPods auflädt und sich auch für Reisen eignen soll. Die neu vorgestellte Ladestation lässt sich schon flach zusammenklappen und passt so in nahezu jeden Rucksack.

Das iPhone haftet dabei magnetisch auf der Vorderseite der MFi-zertifizierten Ladestation und lässt sich stufenlos von 0° bis 78° aufrichten. Entsprechend eignet sich die Ladelösung auch als Schreibtisch-Halterung zum Führen von FaceTime-Telefonaten oder zum Betrachten von Videoinhalten. Das iPhone lässt sich natürlich auch im Querformat nutzen. Ein Ladekabel sowie eine Transportbox sind im Lieferumfang inbegriffen. Da das Netzteil 20 Watt liefert, dürfte das iPhone nur mit knapp 10 Watt geladen werden. Dementsprechend ist das Produkt nur MagSafe-kompatibel und nicht MagSafe-zertifiziert. Das Laden der Apple Watch wird mittels Aufsteck-Adapter realisiert, der sich mitnehmen und einzeln nutzen lässt.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Ladegerät ist ab sofort verfügbar und kostet knapp 90,00 Euro. Damit es so sogar knapp 60,00 Euro günstiger als das Anker MagGo 737, dafür allerdings nur MagSafe-kompatibel. Amazon verspricht eine Lieferung innerhalb von zwei bis drei Werktagen.

