Strategischer Schritt: Apple Online Store startet in Vietnam

Apple baut seinen Online Store weiter aus und öffnet ihn in einem neuen Markt, der für das Unternehmen auch in anderer Hinsicht zunehmend wichtig wird: In wenigen Tagen startet der Onlineverkauf in Vietnam.

Apple weitet seinen Online Store abermals aus. Das Unternehmen hat zuletzt angekündigt, den Online Store in wenigen Tagen auch in Vietnam an den Start zu bringen.

Er wird in dem Land am 18. Mai um 09:00 Uhr Ortszeit öffnen, er wird für die Kunden über das Web und die Apple Store-App zugänglich sein. Kunden können versandkostenfrei bestellen, Geräte eintauschen und weitere Store-typische Dinge erledigen. Der Store wird in Englisch und Vietnamesisch verfügbar sein.

Mehr Aktivität in strategischen Märkten

Der Start des Stores in Vietnam wirkt auf den ersten Blick wenig spannend, erwähnenswert ist der Schritt indes vor dem Hintergrund einer wachsenden Bedeutung des Landes für Apple, das bestrebt ist, seine Abhängigkeit von China zu verringern.

Inzwischen lässt Apple AirPods und die Apple Watch in Teilen in Vietnam fertigen, in Zukunft sollen auch Macs und iPhones in dem asiatischen Land produziert werden. Die örtlichen Lohnkosten sind niedrig, der Umstand steht jedoch einer im Vergleich zu China deutlich weniger entwickelten Infrastruktur gegenüber. Dennoch nimmt Vietnam für Apples Lieferkettenmanager neben Indien und Malaysia inzwischen eine strategische Bedeutung ein. Es ist daher nur folgerichtig, wenn man versucht, auch den Verbraucher in dem Land anzusprechen, auch wenn das landesübliche Einkommen wenig Apple-freundlich ist.

