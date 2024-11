Home Betriebssystem Neue Beta: iOS 18.2 und macOS 15.2 in vierter Testversion mit neuen KI-Features

Apple hat gerade iOS 18.2 und macOS 15.2 Beta 4 für die registrierten Entwickler bereitgestellt. tvOS 18.2 und visionOS 2.2 waren bereits gestern in der neuen Beta vorgelegt worden. Die kommenden großen Updates bringen mehr Apple Intelligence-Tools auf die Geräte und ergänzen die ChatGPT-Anbindung an Siri.

Apple hat heute Abend iOS 18.2 Beta 4 für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Damit kann die neue Testversion ab sofort geladen und installiert werden, sofern der Bezug von Betas aktiviert und der Account am Developer Program angemeldet ist.

Auch macOS 15.2 Beta 4 ist ab sofort für die registrierten Developer erhältlich, der Download kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein > Software-Update gestartet werden.

Mehr Apple Intelligence und ChatGPT

Teil von iOS 18.2 und macOS 15.2 werden weitere Features im Rahmen von Apple Intelligence, darunter etwa Image Playground, mit dem sich Bilder anhand von Prompts erstellen und bearbeiten lassen. Auch die textgesteuerte Erstellung von neuen Emojis wird eingeführt.

Zudem startet die Anbindung an ChatGPT in Siri mit diesem Update. All das ist bislang nur in den USA verfügbar, zumindest am iPhone, erst im April 2025 startet Apple Intelligence auch in der EU.

Am Mac hingegen können die neuen Funktionen schon jetzt genutzt werden, dazu müssen allerdings System- und Siri-Sprache auf US-Englisch gestellt sein.

Wie findet ihr die neue Beta? Berichtet gern von euren Eindrücken.

