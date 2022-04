Home Apple Watch Neue Activity Challenge am Earth Day angekündigt

Neue Activity Challenge am Earth Day angekündigt

Am Osterwochenende endet traditionell ja die Fastenzeit der Christen, es darf also wieder ordentlich zugelangt werden. Damit sich die Kalorien nicht ganz so doll ansetzen, lädt Apple zu einer neuen Activity Challenge ein. Offiziell soll die genutzt werden, um das Bewusstsein für diesen Planeten zu stärken.

Activity Challenge am Earth Day

Wie 9to5mac berichtet, wird Apple auch dieses Jahr wieder zum Earth Day eine Activity Challenge bereitstellen, um das Bewusstsein für die Umwelt und den Planeten zu fördern. Dieser findet kommende Woche am 22. April 2022 statt. Der iPhone-Konzern äußert sich dazu wie folgt:

Bewegen wir uns und feiern wir unseren Planeten. Wenn du am 22. April mindestens 30 Minuten lang ein beliebiges Workout absolvierst, erhältst du diese Auszeichnung. Zeichne einfach die Aktivität mit der Workout App oder einer anderen App auf, die mit Health kompatibel ist.“

So erreichst Du die Auszeichnung

Wie schon angedeutet, muss ein Training von 30 Minuten Ausdauer absolviert werden. Dazu nutzt ihr entweder die Trainings-App auf der Apple Watch oder jede andere Fitness-App, die Daten in Health schreiben kann. Selbstverständlich kann auch ein Training mit Fitness+ dazu genutzt werden. Ist das erfolgreich absolviert, gibt es nicht nur die begehrte Auszeichnung. Zusätzlich stehen euch dann bestimmte Emojis zur Verfügung, die ihr dann in iMessage verschicken könnt.

Bedenkt bitte, dass die Activity Challenge und somit die Auszeichnung nur am 22. April 2022 stattfindet bzw. erzielt werden kann

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!