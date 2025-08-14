Netflix unter tvOS zeigt sich im neuen Look inklusive neuer Navigation

Wer einen aktuellen Smart TV im Betrieb hat und darüber Netflix schaut, dürfte schon in Kontakt mit der seit Mai 2025 eingeführten neuen Optik und Navigation gekommen sein. Nun ist der Streaminggigant aus Los Gatos dabei, dies auch auf dem Apple TV zur Verfügung zu stellen.

App-Update wird ausgerollt

Aktuell wird im tvOS-App-Store für die Netflix-Applikation ein Update ausgerollt, welches die Navigation grundlegend vereinfachen soll. Mit der vollständig überarbeiteten Optik sollen Nutzer zukünftig schneller und einfach passende Inhalte, basierend auf ihren bisherigen Sehgewohnheiten, finden können. Dafür wurden unter anderem die Sektionen „Meine Liste“ und „Mein Netflix“ zusammengeführt, um allen personalisierten Content an derselben Stelle vorfinden zu können. Wie das aussieht, hat Netflix in einem kleinen Video zusammengefasst:

Das bisherige Layout hatte übrigens ziemlich lang überlebt und wurde seit 2018 nahezu unverändert angeboten. Es gab nur kleinere Anpassungen hier und da.

Es braucht tvOS 17

Als Mindestvoraussetzung nennt Netflix tvOS 17, womit alle Modelle des Apple TV 4K kompatibel sind. Zudem kündigte Netflix an, die iOS-App zukünftig mit einer neuen Suchfunktion zu versehen – die auf dem Einsatz generativer KI basiert. Dazu wollte der Streamingdienst noch keine konkreten Informationen nennen.