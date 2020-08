Netflix lockt mit kostenlosen Episoden neue Kunden: Apple-Kunden werden ausgegrenzt

Netflix möchte mit einem neuen Angebot Kunden locken. Die erste Episode verschiedener Serien können Nutzer nun kostenlos schauen. Nicht einmal einen Account benötigen sie hierzu. Anschließend erfolgt die Aufforderung, sich für ein Abo zu entscheiden, allerdings gibt es für Apple-Kunden hier eine Ausnahme.

Mit einer neuen Promo-Aktion möchte Netflix offenbar auf Kundenfang gehen. Der Streamingdienst hat eine neue kostenlose Möglichkeit geschaffen, in einige Titel einmal hineinzuschauen. Die erste Episode ausgewählter Serien können Kunden gratis schauen.

Hierzu zählen aktuell „Stranger Things,“ „Murder Mystery,“ „Élite,“ „Boss Baby: Back in Business,“ „Bird Box,“ „When They See Us,“ „Love Is Blind,“ „The Two Popes,“ „Our Planet“ and „Grace and Frankie“. Zum Anschauen der ersten Episode muss der Nutzer keinen Netflix-Account besitzen. Bevor die Episode beginnt, läuft ein 30 Sekunden langer Werbespot für Netflix. Im Anschluss folgt die Aufforderung, sich für ein Abo zu entscheiden, wenn der Kunde weitere Inhalte sehen möchte.

Das neue Feature ist ab sofort weltweit verfügbar, die Auswahl der Probe-Episoden soll regelmäßig wechseln.

Die Nutzung ist nicht am iPhone möglich

Das Feature lässt sich indes nur im Browser oder unter Android nutzen, wie aus einem entsprechenden Supportdokument von Netflix hervorgeht. iOS scheint von Netflix explizit ausgeschlossen zu werden. Allerdings lassen sich die kostenlosen Episoden unter iPadOS im Browser anschauen, der sich in weiten Teilen wie ein Desktop-Browser verhält.

Am iPhone stehen die Probe-Inhalte aber wohl definitiv nicht zur Verfügung. Warum Netflix Apple hier anders behandelt als Android-Nutzer oder auch den Mac, ist nicht klar.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!