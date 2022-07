Home Sonstiges Netflix kündigt Einführung von Spatial Audio an

Netflix kündigt Einführung von Spatial Audio an

Die schlechten Zahlen führen bei Netflix zum Umdenken: So stehen aufwendige und vor allem teure Eigenproduktionen zumindest einmal auf dem Prüfstand. Außerdem bewegt sich der Streamingservice noch in einer anderen Sache und kündigt nun die Einführung von Spatial Audio an.

Für ausgewählte Inhalte

Spatial Audio beschreibt Apples eigenes 3D-Tonformat, welches 2020 zusammen mit iOS 14 und iPadOS 14 eingeführt wurde. Als letzter großer Streamingservice wird nun auch Netflix diese Funktion unterstützen. Dies kündigte Netflix mithilfe seines eigenen Blogs an. Um das volle Potenzial zu entfalten, arbeitet man mit Sennheiser zusammen:

Oft bleibt die Subtilität des Klangs unbemerkt, aber sie kann einen tiefgreifenden Einfluss auf die Atmosphäre einer Szene haben und die Reaktion des Publikums grundlegend verändern. Einige der kultigsten Momente im Fernsehen und Film werden durch die immersiven Momente definiert, die sie durch Klang erzeugen. Ohne sein hervorragendes Sounddesign wäre die letzte Kampfszene in The Adam Project so elektrisch? Würde Eddie Munsons epische Gitarrenszene in Stranger Things 4 den ЈpЈsdn uЈop auf die gleiche Weise zum Leben erwecken?“

Wie dem auch sei, Spatial Audio ist nun auf Netflix verfügbar. Allerdings gilt dies nur für ausgewählte Inhalte wie den Film Red Notice oder die Serie Stranger Things Staffel 4.

Voraussetzungen für Spatial Audio

Spatial Audio ermöglicht es, 3D-Sound ohne ein entsprechendes Heimkinosystem zu konsumieren. Dafür benötigt Ihr mindestens ein iPhone 7 mit iOS 15.1 oder höher, ein iPad Air 3 mit iPadOS 15.1 oder höher sowie eine Apple TV 4k mit tvOS 15. Ergänzend dazu benötigt Ihr noch AirPods Pro, AirPods 3 oder die AirPods Max.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!