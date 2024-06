Home Sonstiges Netflix: 14 neue Spiele sollen über die letzte Preiserhöhung hinwegtrösten

Netflix: 14 neue Spiele sollen über die letzte Preiserhöhung hinwegtrösten

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Juni 2024 um 20:09 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Die letzten Neuzugänge bei Netflix waren eher Durchschnitt, dennoch müssen nun auch hierzulande Bestandskunden die erhöhten Preise zahlen. Für das Premium-Abo werden fortan 19,99 Euro fällig. Dafür bekommt man nicht nur 4k und Dolby Atmos, man kann auch auf den Spiele-Katalog zugreifen und hier gibt es diverse Neuzugänge.

14 neue Spiele in den kommenden Wochen

Die Spiele sind für Premiumkunden kostenfrei verfügbar, verzichten auf jegliche Werbung oder In-App-Käufe. Anbei einmal die Neuzugänge:

Netflix Stories: Perfect Match – 6. Juni

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines erfolgreichen Beziehungspodcasters, der in einer Villa nach Liebe sucht. Entscheidet euch, ob ihr eine neue Liebe beginnen oder alte Gefühle wiederentdecken möchtet. Moderiert von Nick Lachey.

The Case of the Golden Idol – 11. Juni

In diesem Titel geht es darum, als Detektiv im 18. Jahrhundert das Geheimnis um 12 mysteriöse Todesfälle zu lösen, die über 50 Jahre hinweg miteinander verbunden sind.

Hearts – 18. Juni

Dieses Spiel lässt euch das klassische Kartenspiel Hearts spielen.

Cozy Grove: Camp Spirit – 25. Juni

In diesem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Pfadfinders, der auf einer geheimnisvollen Insel gestrandet ist. Helft geisterhaften Bären, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern und gestaltet ein Lager, während ihr euer Pfadfinderteam wiederfindet.

Die neuen Spiele bei Netflix im Juli 2024

Too Hot to Handle 3 – 23. Juli

In diesem Titel geht es darum, unter den vorhandenen Singles für Dramen zu sorgen. Flirtet, verstrickt euch in Dreiecksbeziehungen und trefft Entscheidungen mit langfristigen Auswirkungen.

In diesem Titel geht es darum, unter den vorhandenen Singles für Dramen zu sorgen. Flirtet, verstrickt euch in Dreiecksbeziehungen und trefft Entscheidungen mit langfristigen Auswirkungen. The Dragon Prince: Xadia – 30. Juli

Dieses Spiel lässt euch in die Welt von Xadia eintauchen und Helden aus der Serie „The Dragon Prince“ steuern. Kämpft in dem kooperativen Action-RPG gegen Bösewichte.

Demnächst verfügbare Spiele bei Netflix

Don’t Starve Together

Ein Multiplayer-Überlebensspiel, in dem in einer seltsamen Welt voller Kreaturen und Geheimnisse überlebt werden muss. Hier sammelt man Ressourcen, baut Strukturen und spielt entweder kooperativ oder alleine.

Ein Multiplayer-Überlebensspiel, in dem in einer seltsamen Welt voller Kreaturen und Geheimnisse überlebt werden muss. Hier sammelt man Ressourcen, baut Strukturen und spielt entweder kooperativ oder alleine. Harmonium: The Musical

Ein interaktives, musikalisches Abenteuer, das die Geschichte von Melody Macato erzählt, einer jungen gehörlosen Musikerin, die eine neue Art von Musik schaffen möchte, die fühlbar und sichtbar ist.

Ein interaktives, musikalisches Abenteuer, das die Geschichte von Melody Macato erzählt, einer jungen gehörlosen Musikerin, die eine neue Art von Musik schaffen möchte, die fühlbar und sichtbar ist. Arranger: A Role-Puzzling Adventure

Ein charmantes RPG, das die Geschichte von Jemma, einer Außenseiterin, erzählt, die eine Reise zu sich selbst antritt.

Ein charmantes RPG, das die Geschichte von Jemma, einer Außenseiterin, erzählt, die eine Reise zu sich selbst antritt. Lab Rat

Ein narratives Puzzlespiel, in dem eine K.I. das Verhalten des Spielers überwacht und analysiert, während über hundert Rätsel zu lösen sind.

Ein narratives Puzzlespiel, in dem eine K.I. das Verhalten des Spielers überwacht und analysiert, während über hundert Rätsel zu lösen sind. Netflix Stories: Emily in Paris

Hier erlebt man Paris und seine Überraschungen als neue Mitarbeiterin eines Mode-Magazins. Mit Hilfe von Emily und ihren Freunden erkundet man die Stadt und verfolgt seinen Traumjob.

Hier erlebt man Paris und seine Überraschungen als neue Mitarbeiterin eines Mode-Magazins. Mit Hilfe von Emily und ihren Freunden erkundet man die Stadt und verfolgt seinen Traumjob. Netflix Stories: Selling Sunset

Als neuer Agent bei der Oppenheim Group müssen sich Spieler in der glitzernden Immobilienwelt von LA beweisen, um eine $100-Millionen-Bel-Air-Immobilie zu gewinnen.

Als neuer Agent bei der Oppenheim Group müssen sich Spieler in der glitzernden Immobilienwelt von LA beweisen, um eine $100-Millionen-Bel-Air-Immobilie zu gewinnen. Rotwood

Hier kämpfen Spieler in einer chaotischen Welt gegen wilde Kreaturen. Kooperativ oder im Single-Player.

Hier kämpfen Spieler in einer chaotischen Welt gegen wilde Kreaturen. Kooperativ oder im Single-Player. Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game

Die Idee hinter „Tales of the Shire“: Lebe das gemütliche Leben eines Hobbits in Mittelerde. Gestalte dein Hobbit-Loch, pflege deinen Garten, fische, sammle Früchte und Kräuter und baue Beziehungen auf.

Apple Arcade die bessere Wahl

Auffällig, Netflix verwertet diverse seiner Formate noch mal als Spiel und es darf die Frage sein, ob das so sein muss. Unserer Meinung nach bietet Apple Arcade, welches in Kombination mit Apple TV+ sogar günstiger ist, das deutlich bessere Angebot an Spielen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.