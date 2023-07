Home Hardware Nanoleaf 4D lässt sich als Hue Sync-Alternative vorbestellen

Was braucht es für das passende Heimkino neben einem guten Fernseher und sattem Sound? Richtig, die passende Beleuchtung. Die sollte sich idealerweise noch mit dem gezeigten Bild synchronisieren. Bis vor wenigen Jahren musste man dafür extra einen Ambilight-TV kaufen, mittlerweile lässt sich das auch nachrüsten. Mit dem Nanoleaf 4D ist nun eine weitere Option endlich verfügbar.

Nanoleaf 4D lässt sich vorbestellen

Die Philips Hue Sync Box ist nun etwas in die Jahre gekommen, das System von Govee lässt sich aktuell nicht ohne Umwege in HomeKit integrieren. Diese Lücke füllt nun das auf der CES 2023 angekündigte System Nanoleaf 4D vom gleichnamigen Hersteller. Nanoleaf verwendet jedoch eine kleine Kamera, die entweder am oberen Rahmen des TV oder davor platziert werden kann. Diese analysiert die Farben des gezeigten Bildes und synchronisiert dies über die Bridge an die Leuchtmittel von Nanoleaf. Für ein optimales Ergebnis hat Nanoleaf die sogenannte „Smart Remap“-Technologie integriert, mit deren Hilfe sich die Länge von LED-Leuchtstreifen an TV-Geräte mit bis zu 85 Zoll Größe anpassen lässt.

Laut Hersteller stehen dafür insgesamt vier Stufen zur Verfügung, wobei Stufe 1 nur weißes Licht darstellt. Wer jede Farbe entsprechend synchronisiert haben möchte, muss Stufe 4 auswählen. Bis zu 50 Leuchtmittel von Nanoleaf können angesteuert werden. Damit es keine sichtbaren Latenzen gibt, arbeitet die Bridge natürlich mit Thread.

Preise und Verfügbarkeit

Ab sofort werden auch in Deutschland Vorbestellungen über die Webseite des Herstellers angenommen. Das Starterkit kostet dabei für einen 65″-TV mit der Kamera, der Bridge und einem LED-Stripe inklusive vier Befestigungen 99,99 Euro. Für 85″ werden 30,00 Euro Aufpreis fällig. Wer schon über genügend Leuchtmittel verfügt, kann die Kamera mitsamt der Bridge auch einzeln für 79,99 Euro kaufen.

