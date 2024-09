Home Betriebssystem Nächste Betas: iOS 18.1 und macOS 15.1 für Entwickler sind da

Nächste Betas: iOS 18.1 und macOS 15.1 für Entwickler sind da

Die nächsten Betas sind für die Entwickler da: iOS 18.1 und macOS Sequoia 15.1 liegen in einer neuen Testversion vor. Die kann jetzt von den Developern geladen werden.

iOS 18 ist draußen und macOS 15 auch, aber das sind nur die initialen Fassungen der neuen Hauptversionen. Die .1-Releases sind schon lange in Arbeit und jetzt gibt es eine neue Beta.

iOS 18.1 Beta 4 kann ab sofort geladen werden, ebenfalls macOS Sequoa 15.1 Beta 4, beide Fassungen stehen für die registrierten Entwickler zum Download zur Verfügung.

Die neuen Betas werden wohl vor allem die Behebung von Fehlern und Problemen in den Initialversionen zum Gegenstand haben, auch wenn es keine massiven Probleme in den gestern Abend veröffentlichten Updates zu geben scheint, herrscht doch kein Mangel an kleineren Bugs und störenden Macken.

Apple Intelligence kommt langsam an den Start

Diese beiden Updates sind die ersten Fassungen von iOS 18 und macOS 15, in denen Nutzer Apple Intelligence nutzen können – freilich zunächst nur Nutzer in den USA.

Im weiteren kann dann jeder Apple Intelligence nutzen, der die Systemsprache auf US-Englisch einstellt, indes nicht in der EU. Wirklich viel verpassen europäische Nutzer allerdings auch nicht, so lange Apple Intelligence nur auf Englisch funktioniert.

Viele der neuen Funktionen stellen auf Textarbeit und Textverständnis ab. Auch wenn die Nutzung selbst für viele Anwender kein Problem sein mag, dürfte die Mehrheit im Alltag doch nicht mit englischen Texten arbeiten, sodass sich der Mehrwert ohne eine deutsche Lokalisierung in Grenzen hält.

-----

