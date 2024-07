Home Deals Nachgereicht: Das E-Book der Woche: Canarian Mortal“ für 1,99 Euro mitnehmen

Nachgereicht: Das E-Book der Woche: Canarian Mortal“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 7. Juli 2024 um 19:16 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer von euch hat den schon „Beverly Hills Cop: Axel F“ gestreamt? Wir wollen nicht zu viel verraten, aber der Film hat uns durchaus gut gefallen. Wer dem nichts abgewinnen kann, findet stattdessen beim Lesen zu seiner wahren Bestimmung. Genau hier setzt Apple mit seinem E-Book der Woche an, der iPhone-Konzern hat sich für einen spannenden Krimi entschieden.

Das E-Book der Woche

Felix Faber hat genug von Deutschland. Er wandert nach Gran Canaria aus und heuert bei einer aufstrebenden Zeitung in Las Palmas an. Sein Start verläuft vielversprechend. Als kurze Zeit später auf dem Roque Nublo, einem der höchsten Berge der Insel, eine Leiche gefunden wird, stellt Faber eigene Ermittlungen an. Dabei bekommt er es nicht nur mit der taffen Ermittlerin Ana Montero zu tun, sondern lernt auch die dunklen Seiten der Touristeninsel kennen.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

