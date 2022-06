Home Apple Nach EuGH-Urteil: Apple verliert Handelsmarke „Think Different“

In drei Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof hat Apple versucht, eine Entscheidung des EUIPO rückgängig zu machen, wonach dem Unternehmen die Handelsmarke „Think Different“ auf Verlangen des Schweizer Uhrenherstellers Swatch aberkannt wurde. Diese Klage wurde nun vom EuGH abgewiesen, wodurch Apple diese endgültig in der EU verliert.

Zwischen 1997 und 2002 hat Apple stets den Slogan „Think Different“ für seine Werbekampagnen verwendet. Bereits nach dem Start der ersten Kampagne im Jahr 1997 hat der Konzern diesen als Handelsmarke in der EU eintragen lassen.

Zwischenzeitlich hat Apple diesen Eintrag zweimal aktualisiert, jeweils in den Jahren 1998 und 2005. Dieser bezog sich auf Produkte wie Computer sowie Computerterminals, Tastaturen, Hardware, Software und Multimedia-Produkte.

Swatch reichte Beschwerde ein

Im Jahr 2016 hat schließlich der Schweizer Uhrenhersteller Swatch drei Beschwerden beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eingereicht, in der Hoffnung, dass dieses Apple die Handelsmarke wieder aberkennen würde. Denn Swatch selbst verwendet einen ähnlichen Slogan namens „Tick Different“ für seine eigenen Werbekampagnen.

Darüber hinaus behauptet das Unternehmen, dass Apple den Slogan „Think Different“ seit über fünf Jahren nicht mehr verwendet habe. Daraufhin hat das EUIPO 2018 der Beschwerde von Swatch stattgegeben, eine Berufung seitens Apple war erfolglos.

EuGH weist Klage ab

Im Januar des letzten Jahres hat Apple schließlich drei Klagen beim EuGH eingereicht, um die Entscheidung des EUIPO zu widerrufen. Wie der EuGH mitteilt, wurden diese jedoch am gestrigen Tag abgewiesen. Zur Begründung gab das Gericht an, Apple habe die Handelsmarke in den letzten zehn Jahren nicht zu Genüge genutzt.

Nicht der erste Streit mit Swatch

Dieser Fall stellt nicht den ersten Streit Apples mit dem Schweizer Uhrenhersteller dar. Bereits zuvor entstand ein Konflikt, bei dem die beiden Unternehmen über die Rechte an einem Slogan stritten. Damals wollte Swatch die Handelsmarke „One more thing“ von Apple übernehmen.

