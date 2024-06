Home Sonstiges Nach Einführung des E-Rezept: E-Patientenakte kommt als nächstes

Das Gesundheitsministerium macht Ernst bei der Digitalisierung. Nachdem zu Beginn des Jahres das E-Rezept eingeführt wurde, soll 2025 die elektronische Patientenakte für alle kommen. Während es beim elektronischen Rezept noch hier und da hakt, darf es die erste Krankenkasse nun in ihre App integrieren. Ziel der Digitalisierung ist es, Vorgänge für Patienten zu vereinfachen und auf Papier verzichten zu können.

Das E-Rezept ist seit Anfang des Jahres für Apotheken und Vertragsärzte verpflichtend. Während Experten noch Verbesserungspotential sehen, macht das Bundesgesundheitsministerium (BMG) um Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bereits den nächste Schritt. 2025 soll die elektronische Patientenakte für alle kommen, berichtet heise.de.

E-Rezept und -Patientenakte: Digitalisierung gegen Papierstapel

Im Fokus der Digitalisierung stehen die Versorgungsqualität sowie Arzneimittelsicherheit. Doch auch Wirtschaftlichkeit und Effizienz spielen eine große Rolle. „Man muss eben nicht mehr kiloweise Papier von A nach B schieben“, erklärt Sebastian Zilch, Unterabteilungsleiter für Gematik, E-Health und Telematikinfrastruktur des BMG in Bezug auf die beiden Maßnahmen gegenüber heise.de. Dank E-Rezept können Ärztinnen und Ärzte Medikamente einfach auf der elektronische Krankenkassenkarte verschreiben. Patienten müssen die Karte nur bei der Apotheke vorlegen, Apothekerinnen und Apotheker können diese dann auslesen. Mit der elektronische Patientenakte soll die Kommunikation zwischen Ärzten vereinfacht werden, was ebenfalls den Patienten zugutekommt.

Techniker integriert elektronisches Rezept in Krankenkassen-App

Die Techniker Krankenkasse hat indes als erste Krankenkasse die Zulassung für die Integration der E-Rezept-Funktion in ihre eigene App bekommen. Ab sofort soll die Funktion in der App ausgerollt werden, über die Patienten ausgestellte Rezepte einsehen und nach Vorlage in der Apotheke auch kaufen können. Auch die AOK und die Barmer haben entsprechende Anträge eingereicht.

