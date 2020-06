Nach Disney+: Auch Hulu soll nach Deutschland kommen

Hulu kommt nach Deutschland. Der Dienst von Disney war bis jetzt nur in den USA verfügbar. Durch einen Deutschlandstart dürfte das Geschäft auf dem deutschen Streamingmarkt noch druckvoller werden. Eine Konsolidierung der Branche ist nicht auszuschließen.

Der deutsche Streamingmartk bekommt bald noch mehr Zuwachs: Auch ein Start von Hulu in Deutschland wurde jetzt angekündigt. Konzernmutter Disney hat den Dienst bis jetzt konsequent nur in den USA angeboten. Schon lange hatte sich aber abgezeichnet, dass mit dem Katalog von Hulu auch in Deutschland gute Geschäfte möglich sind.

Die Titel, die in den USA bei Hulu verfügbar sind, finden sich hier in verschiedenen anderen Diensten. Zu den Erfolgsproduktionen von Hulu zählt unter anderem „The Handmaid’s Tale“, das hier bei Magenta TV der Telekom läuft und „„The Orville““

Hulu bietet auch lizensierte Inhalte von ABC, NBC und der Mutter Disney.

Hulu-Start in Deutschland nächstes Jahr

Möglicherweise durch den erfolgreichen und dynamischen Start von Disney+ außerhalb der USA ermutigt, nimmt man sich für den Deutschlandstart von Hulu aber ein wenig mehr Zeit. Wie aus Branchenberichten hervorgeht, wird es nächstes Jahr los gehen. Danach haben sich Manager von Disney in dieser Richtung geäußert und von einer Expansion nach Europa gesprochen. Während Disney Deutschland entsprechende Fragen nicht kommentierte, bestätigte man bei Hulu USA zumindest die Arbeit an entsprechenden Plänen.

Unklar ist noch, wie der Katalog aufgestellt sein wird. In diesem Zusammenhang stellt sich auch noch eine weitere Frage, die mit der Marktsättigung zu tun hat: Wie viele Streamingdienste können in Deutschland parallel bestehen?

Wer Amazon und Netflix nutzt, die gemeinsam noch immer die Mehrheit neuer Originals und allgemein den größten kombinierten Katalog zu bieten haben, dürfte nur in wenigen Fällen bereit sein, noch einen dritten Dienst zu buchen. Disney könnte daher gut beraten sein, den deutschen Markt mit einem einzigen Dienst zu adressieren, der alle Titel im Portfolio – die für Kinder und Familien und die Action-haltigeren Produktionen, die eher Erwachsene ansprechen – unter einem Dach zu bündeln.

