Nach Corona: Findet die WWDC in Zukunft trotzdem weiter online statt?

Die WWDC und auch alle anderen Events von Apple, wie auch allen anderen Unternehmen, laufen inzwischen seit bald anderthalb Jahren ausschließlich online. Corona hat physische Veranstaltungen größerem Zuschnitts faktisch global verunmöglicht und nun zeigt sich, dass einige erste Überlegungen hinsichtlich einer dauerhaften Reduzierung von Präsenzveranstaltungen unternommen werden. Apple hat hierzu schon einmal bei den Entwicklern vorgefühlt.

Wie groß ist eigentlich der Wunsch der Menschen nach physischer Nähe anderthalb Jahre nach Ausbruch von Corona noch? Diese Frage wird nicht nur Soziologen für Jahre beschäftigt halten, sie treibt zunehmend auch große Unternehmen um. Die WWDC ist ein Beispiel für eine große und sehr aufwendige Veranstaltung: Apple hat im Rahmen des Prozesses gegen Epic bereits leidend ausgeführt, wie viel die jährliche Ausrichtung der weltweiten Entwicklerkonferenz das Unternehmen zuvor stets gekostet habe, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Nun trägt man sich offenbar mit dem Gedanken, das ganze WWDC-Präsenzkonzept zu überdenken.

Wie wichtig ist den Entwicklern eine physische WWDC?

Die Entwickler, die an der WWDC 2021 teilgenommen haben, erhielten von Apple einen Fragebogen: Sie sollten angeben, wie wahrscheinlich es ist, dass sie nach Corona wieder an physischen Veranstaltungen teilnehmen werden. Apple könnte hier mit einigen schlagenden Vorteilen werben: Die Teilnahme an der Online-WWDC in diesem und letztem Jahr war kostenlos und die Anzahl der Teilnehmer war nicht begrenzt. Das war zuvor in beiden Fällen anders und beides hat sich stets als enger Flaschenhals für die WWDC erwiesen. Apple dürfte die Rückläufer dieser Befragung sehr genau auswerten. Denn während man vordergründig mit einer besseren Erfahrung der Entwickler argumentieren dürfte, wird man faktisch die Kosten zu drücken versuchen. Dies würde auch mit einem Hybrid-Konzept gelingen, möglich wäre ein Rahmen, in der die physische Teilnahme eine Art First-Class-Zugang wird, der nur wenigen ausgewählten Entwicklern vorbehalten ist. Wie Apple hier in Zukunft vorgeht, ist aber noch völlig offen.

