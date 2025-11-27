Moment Mobile SuperCage-System für iPhone und Co. ist nun verfügbar

Apples aktueller Werbespot für das iPhone 17 Pro/17 Pro Max hebt gezielt die Videofunktionen des Gerätes hervor und in der Tat, die Ergebnisse sehen beeindruckend aus. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass man dafür das entsprechende Zubehör braucht, und damit kommen zur Moment.

Das ist das Mobile SuperCage-System von Moment

Mit dem SuperCage erweitert Moment den mobilen Kameraeinsatz um eine stabile, funktionsreiche Plattform, die den Übergang vom spontanen Shot zu strukturierten Produktionsabläufen unterstützt. Im Zentrum steht das integrierte USB-C-Hub mit drei USB-C-Ports, die jeweils bis zu 100 Watt und 10 Gbit/s unterstützen, einem HDMI-Ausgang für 4K bei 60 Hertz, zwei 3,5-Millimeter-Klinkenanschlüssen und einem UHS-II-SD-Kartenslot mit bis zu 250 Mbit/s. Die modulare Konstruktion bietet mit NATO-Schienen an Ober- und Seitenflächen, vier Kaltschuhhalterungen sowie 43 Befestigungspunkten (1/4 Zoll-20 und 3/8 Zoll-16) flexible Optionen für Licht, Ton oder zusätzliche Griffe, während die ARCA-kompatible Unterseite den schnellen Wechsel auf ein Stativ ermöglicht. Der Hersteller hat auch an Schlitze für die Kabelführung gedacht, um maximale Flexibilität zu gewährleisten. Anbei einmal alle relevanten Daten in der Übersicht:

Kamerakäfig aus Aluminium für Smartphones mit integriertem Hub mit 6 Anschlussmöglichkeiten an das Smartphone

Klemmhalterung für Smartphones mit zusätzlichen ¼ Zoll 20 Befestigungspunkten auf der Vorderseite.

Integrierte Kabelführungsschlitze vermeiden Kabelchaos

Gepolsterte Kontaktpunkte vermeiden Kratzer am Smartphone

Das NATO-Profil an der Oberseite und an den Seiten ermöglicht das Anbringen und Einschieben von NATO-Montagezubehör

Vier Kaltschuhhalterungen ermöglichen das Anbringen von Zubehör wie Mikrofon, Licht, Griffe, etc. (1 Halterung auf jeder Seite, 2 Halterungen auf der Oberseite)

Das ARCA-Basisprofil passt direkt in die standardmäßigen ARCA-Stativhalterungen und -Klemmen

39x 1/4 Zoll 20 Stativgewinde (12 oben und 19 unten, 4 auf jeder Seite) und 4x 3/8 Zoll 16 Stativgewinde (1 pro Seite) für mehr Kreativität

Mehrere praktische Anschlussmöglichkeiten: 1 x 4K-HDMI Buchse mit bis zu 60 Herz 1 x USB-C PD Lademöglichkeit mit bis zu 100 Watt und Datenübertragung 1 x USB-C 3.2 Datenübertragung mit 10 Gbit/s 1 x USB-C Phone Datenübertragung und -sicherung mit bis zu 10 Gbit/s und Lademöglichkeit mit bis zu 100 Watt pass-through 2 x 3.5mm Klinke für Audio- und Mikrofon-Anschluss 1 x UHS-II SD 4.0 Kartenleser mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von 250 Mbit/s (empfohlen wird eine V90 Karte)

Stabiler aufrechter Stand auf ebenen Flächen

Gummierte Unterseite ermöglicht sanftes Abstellen und verhindert Kratzer auf der Oberfläche

Klemmhalterung bis zu 100 Millimeter seitlich verstellbar.

Kompatibel mit herkömmlichen Smartphone-Halterungen über 1/4 Zoll 20 Stativgewinde

Kompatibel mit QuickLock-Filtern oder 37-mm-, 67-mm-Filtern auf Moment-Objektiven und 67-mm-Snap-On-Filterhalterungen.

Kompatibel mit iPhone 15/16/17 Pro und Pro Max; iPhone 15/16/17 Regular und Plus unterstützen Stromversorgung und Datentransfer auf die SD-Karte, jedoch keine Verbindung zu externen SSDs; nicht kompatibel mit iPhone 14 und älter.

Kompatibel mit Google Pixel 7 und neuer sowie Samsung Galaxy S23 und neuer; weitere USB-C-Android-Geräte wurden nicht getestet, funktionieren voraussichtlich jedoch ebenfalls; nicht kompatibel mit Geräten ohne USB-C-Anschluss.

Maße (L x B x H): 22,7 x 14 x 3,8 Zentimeter

Lieferumfang: Mobile Filmmaker Supercage, USB-C-Kabel (rechtwinklig), Universal Mobilklemme, 1x 1/420 Stecker auf Buchse Adapter, Sechskant Werkzeug

Preise und Verfügbarkeit

Das ist ein pralles Ausstattungspaket, was Moment da schnürt. Dafür ist unserer Meinung nach die UVP von 249,99 Euro angemessen. Das Mobile SuperCage-System wird ab sofort via Amazon vertrieben:

