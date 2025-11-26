Moment: Cases und Linsen sind nun verfügbar

Apple hat bei den letzten iPhone-Modellen massiv an der Kamera gewerkelt, unter anderem an einem optischen Zoom. Die Ergebnisse sind beeindruckend, doch Aufstecklinsen können noch mehr herausholen. Genau hier kommt Moment ins Spiel, die dazu die passenden Hüllen anbieten.

Moment Camera Cases für iPhone 17 Pro Max und 17 Pro sind verfügbar. Der Hersteller verbindet hier robusten Schutz mit Kreativität, da sich die separat verfügbaren Linsen als Aufstecksystem sicher und komfortabel am Case befestigen lassen. Das Moment Case für die iPhone 17 Reihe kombiniert einen stabilen TPU-Rahmen mit AirFlex-Seitenwänden, die Aufprallkräfte über integrierte Luftkanäle ableiten und so Stürze aus bis zu drei Metern Höhe abfangen. Eine verstärkte Rückplatte aus Polycarbonat erhöht die strukturelle Stabilität, während eine Innenauskleidung aus Mikrofaser das Gerät vor Kratzern schützt. Die geriffelte TPU-Oberfläche sorgt für eine verbesserte Griffigkeit und minimiert das Risiko, dass Staub oder Textilfasern zwischen Case und Gerät gelangen. Der Camera-Control-Button bleibt vollständig unterstützt und bietet ein präzises, direktes Tastengefühl. Selbstverständlich wird auch MagSafe unterstützt. Anbei einmal die Übersicht:

Robuste Kamera-Schutzhülle mit MagSafe-Kompatibilität für iPhone 17-Serie

Gefertigt aus einer TPU-Mischung mit AirFlex-Seitenwänden zur Energieverteilung bei Stößen

Verstärkte Polycarbonat-Rückseite zur Druckstabilisierung und zum Schutz vor Rissen

Magnetring mit erhöhter Haltekraft durch verbesserte Magnetanordnung

Integriertes SmartAlign Lens Mount zur schnellen Montage von Moment T-Series Objektiven

QuickLock-System für Filter- und Filterhaltermontage

QuickLink-Befestigungspunkte zur Verwendung mit Moment-Handgelenksschlaufen

Unterstützung des Capture-Buttons für präzise Steuerung der Kamera-Funktionen

Mikrofaser-Innenauskleidung schützt das Gehäuse vor Kratzern

Fallschutz für Stürze aus bis zu drei Metern Höhe

Lieferumfang: 1x Camera Case MagSafe für das iPhone 17-Modell

Hinweis: Objektive, Filter und Schlaufen sind nicht im Lieferumfang enthalten, aber separat erhältlich

Preise und Verfügbarkeit

Angesichts der Ausstattung sind die veranschlagten 59,99 Euro absolut angemessen, vor alle mit Blick auf die Preise der Originalhüllen von Apple. verfügbar ist das Moment Camera Case in den Farben Black, Indigo, Tan und Olive. Passend zum Black Friday bzw. Black Week gibt es die Hüllen für knapp 44 Euro.

Auch einige der Linsen sind bereits verfügbar, wir empfehlen die Macro-Linse und die Weitwinkel-Linse. Diese sind natürlich etwas höherpreisiger. ein erster Test auf der IFA 2024 wusste aber zu beeindrucken:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!