Mobilfunkdeal: iPhone 12 Pro Max mit 40 GB für nur 45 Euro im Monat

Der Sommer steht endgültig vor der Tür, zudem fängt in wenigen Tagen die Fussball-EM an. Da kommt dieses Tarifangebot mit dem iPhone 12 Pro Max und einem Datenvolumen von 40 GB gerade recht, mit dem sich die Spiele auch bequem am See verfolgen lassen.

iPhone 12 Pro Max im Vodafone Smart XL Boost

Über das iPhone 12 Pro Max verlieren wir nicht viele Worte. Das große Display mit 6,7″ sollte auch unterwegs für Filmvergnügen sorgen und die Kamera wartet mit einem komplett vollständig optisch stabilisierten Sensor der Weitwinkelkamera auf.

Der Tarif ist natürlich deutlich spannender. Telefonie- und SMS-Flat sind natürlich inklusive, genauso wie das EU-Roaming. Die Datenflat ist 40 GB groß und dank D-Netz-Qualität von Vodafone, realisiert über preisboerse24.de, sollte eine nahezu vollständige Abdeckung gewährleistet sein. Die Geschwindigkeit beträgt im Downstream übrigens max. 500 Mbit/s.

Tarifdetails

Allnet-Flat Telefonie

Allnet-Flat SMS

40 GB Datenflat im LTE-Netz von Vodafone (5G inklusive)

iPhone 12 Pro Max mit 128 GB f. einmalig 269,95 € Zuzahlung

Einmaliger Anschlusspreis von 39,99 €

monatlicher Grundpreis von 44,95 €

Anmerkung

Der Tarif hat eine Vertragslaufzeit von 24 Monaten, für das iPhone werden keine Versandkosten berechnet. Der normale Grundpreis beträgt 51,99 €, das ist auch der ausgewiesene Grundpreis. Ihr bekommt aber über die Laufzeit von 24 Monaten einen Rabatt in Höhe von 7,00 Euro gutgeschrieben und kommt somit auf die 44,99 €. Dieser Rabatt läuft aber nach 24 Monaten aus, vergesst also die rechtzeitige Kündigung nicht.

-----

