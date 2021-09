Home Betriebssystem Mit SharePlay: tvOS 15.1 Beta 2 ist ebenfalls für developer verfügbar

Apple hat heute Abend auch tvOS 15.1 Beta 2 für die registrierten Entwickler vorgelegt. Auch diese neue Beta folgt eine Woche auf die vorangegangene Testversion. Apple dürfte SharePlay mit dem kommenden Update auf das Apple TV bringen.

Apple hat am heutigen Dienstag Abend tvOS 15.1 in einer zweiten Beta für die Entwickler verfügbar gemacht. Zuvor war auch iOS 15.1 und iPadOS 15.1 Beta 2 an die Developer geschickt worden.

Damit können nun alle Entwickler mit einem Apple TV der vierten, fünften oder sechsten Generation die neue Beta installieren, dies kann mittels Apples Entwicklertools Xcode geschehen. Die erste Beta der neuen Updates war vor einer Woche an die Entwicklergemeinde verteilt worden.

Die Einführung von SharePlay wird vorbereitet

Apple bringt mit dem Update auf tvOS 15.1 wohl SharePlay auf den Fernseher. Die Beta von tvOS 15.1 beinhaltet diese Funktion wieder, die anders als Apple versprochen hatte nicht Bestandteil von iOS 15 und tvOS 15 war.

Darüber hinaus bringt das Update wohl weitere Fehlerbehebungen und die Verbesserung der Performance. Apple hatte mit tvOS 15 unter anderem die Unterstützung des HomePod Mini erweitert und eine bequemere Anmeldung an Onlinekonten mittels iPhone und Face ID eingeführt.

Fallen euch Neuerungen oder Änderungen in tvOS 15.1 Beta 2 auf? Lasst uns das gerne in den Kommentaren wissen.

