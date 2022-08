Home iPad Mit Apple Pencil: Microsoft Office am iPad erhält Scribble-Support

Microsoft Office am iPad erhält die Unterstützung für Scribble, die Texteingabe und Bearbeitung per Apple Pencil. Diese Funktion wird für Word, Powerpoint und Co. mit der jüngsten Version eingeführt, die Freischaltung erfolgt allerdings schrittweise.

Microsoft bringt eine Ergänzung des Funktionsumfangs für die Nutzung des Apple Pencil am iPad: Ab sofort startet die Unterstützung von Scribble. Mit dieser Funktion von Apple können Nutzer vermittels des Apple Pencils Worte in Apps eingeben. Es ist überdies auch möglich, Worte im Text zu bearbeiten oder zu löschen.

Die Freischaltung von Scribble in Microsoft Office erfolgt offenbar schrittweise

Auch jetzt ist es schon möglich, mit dem Apple Pencil Text in Word einzugeben, eine Texteingabe in Powerpoint ist auch möglich, hierbei wird aber nicht auf die iPadOS-eigene Texterkennung von Handschrifteingaben gesetzt, sondern auf entsprechende Bibliotheken von Microsoft.

Die neue Scribble-Unterstützung, über die Microsoft in einem entsprechenden Dokument informiert, ist aktuell noch nicht für alle Nutzer verfügbar, sie setzt die iPadOS-Officeversion 2.64 voraus, wird allerdings wohl Schritt für Schritt für alle Nutzer freigeschaltet. Wenn verfügbar, muss das Feature in den Office-Einstellungen für den Apple Pencil aktiviert werden.

Um alle Funktionen von Microsoft Office am iPad nutzen zu können, ist ein Microsoft365-Abo erforderlich. Diese Abos sind von Zeit zu Zeit deutlich reduziert verfügbar, etwa über Amazon. Es lohnt sich daher, auf ein attraktives Angebot zu warten, wenn nicht unmittelbar der Bedarf einer Nutzungsverlängerung besteht.

