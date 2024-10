Home Deals Microsoft Office 2024 als Kaufversion für den Mac verfügbar + Angebot für Office 365

Microsoft Office 2024 als Kaufversion für den Mac verfügbar + Angebot für Office 365

Verfasst von Patrick Bergmann // 8. Oktober 2024 um 15:59 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Für viele Nutzer ist die iWork-Suite vollkommen ausreichend, dennoch ist Microsoft Office nach wie vor der Standard. Wer kein Abonnement haben wollte, musste die veraltete Version Office 2021 kaufen. Hier hat Microsoft endlich ein Upgrade vorgenommen.

Office 2024 als Kaufversion ist nun verfügbar

Das Anfang des Monats angekündigte Office 2024 unterstützt die drei aktuellsten macOS-Versionen, also macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma und macOS 13 Ventura. Die Mindestanforderungen für die Hardware sind vier Gigabyte RAM und mindestens zehn Gigabyte an freiem Speicher. Zudem läuft die Macversion nun nativ auf Apple Silicon. Die neue Version enthält Microsoft zufolge verschiedene technische Verbesserungen. Unter anderem wurde den Entwicklern zufolge die Leistung von Excel optimiert, was die Geschwindigkeit der Anwendung auch bei mehreren geöffneten Arbeitsmappen verbessern soll. Eine ausführliche und nach Windows und macOS getrennte Beschreibung aller mit dem Sprung auf Office 2024 verbundenen Verbesserungen hat Microsoft hier veröffentlicht.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Version kostet einmalig 149,00 Euro und lässt sich ab sofort direkt via Microsoft ordern. Die Office Home & Business 2024-Version mit Outlook kostet 299,00 Euro. Angesichts der Preisgestaltung, die normale Version kommt ohne Outlook, soll weiterhin das Abo vom Kunden gewählt werden.

Office 365 in den Prime Deal Days

Bei Amazon gibt es gerade wieder die Familienlizenz von Office 365 im Rahmen der Prime Deal Deals 2024 im Angebot. Hier können insgesamt bis zu 6 Familienmitglieder Word, Excel, Powerpoint und Co nutzen. Zudem gibt es für jedes Familienmitglied 1 TB OneDrive-Speicher. Aktuell werden in der Kombi mit Norton Internet Security, welches bitte in die Ablage P wandert, lediglich 55,99 Euo fällig. Besonders lukrativ wird der Deal durch die drei zusätzlichen Gratismonate:

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.