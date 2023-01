Home Apple Martin Luther King Day: Apple veröffentlicht Widmung auf US-Webseite

Wie in jedem Jahr nimmt Apple auch an den diesjährigen Feierlichkeiten rund um den Martin Luther King Day teil und gedenkt dem Bürgerrechtler mit einer Widmung auf der eigenen Homepage des Unternehmens. Darüber hinaus enthält diese auch einen Link zu einer kostenlosen Ausgabe von Martin Luther Kings Buch „Stride Toward Freedom“.

Heute, am 16. Januar, wird in den USA offiziell der diesjährige Martin Luther King Jr. Day begangen, an dem dem ermordeten Bürgerrechtler gedacht wird. Auch in diesem Jahr begeht Apple den Tag, indem es auf seiner Webseite ein Foto sowie ein Zitat von Martin Luther King Jr. veröffentlicht.

Diesjähriges Zitat stammt aus Anti-Kriegs-Rede

In diesem Jahr stammt das Zitat aus einer Rede, die Martin Luther King Jr. im Jahr 1967 gehalten hat, um sich gegen den Vietnam-Krieg auszusprechen. Es lautet wie folgt:

„This is no time for apathy or complacency. This is a time for vigurous and positive action.“ („Es ist nicht an der Zeit, Gleichgültigkeit oder Selbstgefälligkeit zu zeigen. Es ist an der Zeit, intensives und positives Handeln voranzutreiben.“)

In der gleichen Rede argumentiert der Bürgerrechtler, dass der Vietnam-Krieg nicht nur finanzielle Mittel fresse, die eigentlich der armen Bevölkerung zustünden, sondern auch gleichzeitig dafür sorge, dass vorrangig Männer, die eine dunkle Hautfarbe hätten, für den Krieg eingezogen würden.

Neben der bereits genannten Widmung hat Apple auf seiner Webseite auch einen Link zu einer kostenlosen Ausgabe von Martin Luther Kings Buch „Stride Toward Freedom“ veröffentlicht, das ihr hier (Affiliate-Link) downloaden könnt. Darüber hinaus könnt ihr euch seine Rede hier in voller Länge ansehen:

