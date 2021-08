Home Hardware MagSafe-Battery Pack nun auch bei Amazon erhältlich – und etwas günstiger

Beim Zubehör ist Apple durchaus ambivalent unterwegs: Gutes und in der Regel funktionales Design trifft auf teils absurd hohe Preise – bestes und aktuellstes Beispiel ist das MagSafe Battery Pack. Der Konzern verkauft dies für 109,00€. Dieses Zubehör ist aber nun auch bei Amazon gelistet und sollte in den nächsten Wochen deutlich günstiger werden

Das MagSafe Battery Pack kommt mit einer Kapazität von 1.460 mAh Stunden, was wirklich wenig ist – erst recht mit dem Blick auf den Preis. Apple hat aber mit der Wattzahl etwas rumgespielt und ermöglicht so eine recht hohe Ausgangsleistung. Dennoch sind 109,00€ ein stolzer Preis. Wer etwas sparen will, sollte ein Blick auf Amazon werfen. Das Battery Pack ist nicht nur dort ab heute verfügbar, grundsätzlich ist Originalzubehör dort seit geraumer Zeit deutlich günstiger. Der MagSafe-Charger war zuletzt für 29,00€ erhältlich, bei Apple vor Ort oder online verlangt man 45,00€. Anbei einmal ein paar weitere Beispiele:

Apple Externe MagSafe Batterie (für iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 Mini)

Hersteller: Apple Computer

Preis bei amazon* : 107,89 EUR



Apple MagSafe Duo Charger

Hersteller: Apple Computer

Preis bei amazon* : 119,25 EUR



Apple MagSafe Ladegerät

Hersteller: Apple Computer

Preis bei amazon* : 29,00 EUR



Apple AirPods Pro

Hersteller: Apple Computer

Preis bei amazon* : 194,99 EUR



Alternative zum MagSafe Battery Pack

Das ist schon oft durchgeklungen, 109,00€ für das MagSafe Battery Pack ist angesichts der gebotenen Kapazität und mit Blick auf den Wettbewerb eine mehr als sportliche Ansage. Da hilft selbst das Logo und der Name Apple nicht. Wer also etwas Geld sparen möchte und mehr Kapazität möchte, sollte einen Blick auf unsere Alternative von Anker werfen:

Anker PowerCore Magnetic 5K Wireless Kabellose Powerbank mit 5,000mAh und USB-C Ladekabel, Design kompatibel mit iPhone 12/12 Pro / 12 Pro Max / 12 Mini

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : 45,99 EUR



